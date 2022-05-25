Диабет 2 типа: врач назвала «сильно пахнущий» признак, который может «цепляться за одежду»
Диабет широко воспринимается как пожизненное хроническое заболевание, но если причиной является образ жизни, некоторые случаи можно обратить вспять. Однако, если уровень сахара в крови становится хронически высоким, неизбежны телесные изменения. У некоторых людей это может вызвать резкое изменение запаха мочи.
Сильный сладкий запах мочи может быть признаком прогрессирующего диабета.
«Сильный запах мочи может иметь несколько возможных причин. Одна возможность, диабет, является серьезной медицинской проблемой. Еще одно соображение — подтекание/недержание мочи. Когда это происходит, запах может казаться сильнее, чем обычно, потому что он цепляется к одежде», - говорит семейный врач Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.
Имеются данные о том, что у женщин, живущих с диабетом, риск недержания мочи на 70% выше. Но сильный запах мочи — один из многих запахов, которые испытывают диабетики.
Кетоацидоз
В тяжелых неконтролируемых случаях диабета, известных как диабетический кетоацидоз, организм расщепляет жирные кислоты на топливо. Побочным продуктом процесса сжигания жира являются кетоны, которые могут накапливаться в крови.
Высокий уровень кетонов может оставлять характерный фруктовый запах в запахе тела и дыхании. Накопление кислых химических веществ в крови может нанести огромный вред организму, поэтому необходимо срочно получить медицинскую помощь.
Запах тела
«Бактерии, которые естественным образом присутствуют на нашей коже, расщепляют ее в жирном поте и производят ряд запахов, которые мы ассоциируем с запахом тела. Некоторые нарушения обмена веществ, такие как диабет, безусловно, могут влиять на запах человека», - добавляет Захарова.
Если вас беспокоит запах тела или вы заметили внезапные изменения запаха тела, всегда полезно поговорить с врачом.
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