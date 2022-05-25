Диабет 2 типа: врач назвала «сильно пахнущий» признак, который может «цепляться за одежду»

«Сильный запах мочи может иметь несколько возможных причин. Одна возможность, диабет, является серьезной медицинской проблемой. Еще одно соображение — подтекание/недержание мочи. Когда это происходит, запах может казаться сильнее, чем обычно, потому что он цепляется к одежде», - говорит семейный врач Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.

Кетоацидоз

Запах тела

«Бактерии, которые естественным образом присутствуют на нашей коже, расщепляют ее в жирном поте и производят ряд запахов, которые мы ассоциируем с запахом тела. Некоторые нарушения обмена веществ, такие как диабет, безусловно, могут влиять на запах человека», - добавляет Захарова.