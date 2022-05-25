«Усилитель мозга»: врач-невролог рассказал о занятии для лучшей памяти



"Дневной сон может быть таким же мощным, как полноценный сон, когда дело доходит до их эффектов. По сути, вы можете получить те же преимущества памяти, вы можете получить преимущества эмоциональной регуляции, вы можете повысить внимание и, конечно же, уменьшить сонливость. Если сравнить людей, которые спали, с теми, кто не спал, у них лучше память".

«Вы переходите в первую фазу сна, которая длится всего две-три минуты, а затем вы попадаете в так называемую вторую стадию сна, которая составляет около 60 процентов всего сна. И вторая стадия сна очень полезна для внимания и памяти».