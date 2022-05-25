«Усилитель мозга»: врач-невролог рассказал о занятии для лучшей памяти
Когда вы думаете о расширении памяти и поддержании ее в хорошей форме, вы можете представить себе упражнения для мозга, такие как кроссворды или судоку, или даже здоровую диету. Врач поделился одним действенным упражнением, которое может помочь улучшить вашу память, и для этого не требуется никаких усилий.
Невролог Александра Алехина объяснила специально для МедикФорум связь между «лучшей памятью» и дневным сном.
"Дневной сон может быть таким же мощным, как полноценный сон, когда дело доходит до их эффектов. По сути, вы можете получить те же преимущества памяти, вы можете получить преимущества эмоциональной регуляции, вы можете повысить внимание и, конечно же, уменьшить сонливость. Если сравнить людей, которые спали, с теми, кто не спал, у них лучше память".
От улучшения навигационных навыков до эмоциональной памяти — преимущества дневного сна многочисленны. Основываясь на проведенном ею исследовании, врач объяснила, что «самое важное» — это качество вашего сна.
Тем не менее, есть одна стадия сна, которая особенно полезна для развития мозга.
«Вы переходите в первую фазу сна, которая длится всего две-три минуты, а затем вы попадаете в так называемую вторую стадию сна, которая составляет около 60 процентов всего сна. И вторая стадия сна очень полезна для внимания и памяти».
В этой форме сна ваш мозг замедляется волнами активации и покоя по всему органу.
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