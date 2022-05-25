Травы и чаи для похудения могут вызвать острую печеночную недостаточность - врач





"Ингредиент является наиболее распространенной формой натуральной травы, содержащейся в слабительных чаях, но используется взаимозаменяемо с корнем солодки, корнем одуванчика и расторопшей", - сказала диетолог в интервью МедикФорум.

«Эти типы продуктов делают различные заявления о потере веса или детоксикации, но они могут быть не более чем замаскированными слабительными. Частое употребеление может привести к острой фульминантной печеночной недостаточности из-за чая для детоксикации печени. Симптомы включают слабость, вялость, желтуха и ухудшение психического состояния».