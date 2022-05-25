Травы и чаи для похудения могут вызвать острую печеночную недостаточность - врач
Употребление детокс-чая стало обычным явлением среди тех, кто ищет быстрый способ похудеть. Но ингредиенты, содержащиеся в смесях, не регулируются органами здравоохранения, что позволяет легко скрыть потенциальную опасность. Диетолог Василиса Пономарёва предупреждает, что детокс-чай может вызвать острую печеночную недостаточность.
"Ингредиент является наиболее распространенной формой натуральной травы, содержащейся в слабительных чаях, но используется взаимозаменяемо с корнем солодки, корнем одуванчика и расторопшей", - сказала диетолог в интервью МедикФорум.
Поскольку в большинстве стран детокс-чаи классифицируются как добавки, а не как лекарства, их регулирование плохо контролируется.
«Эти типы продуктов делают различные заявления о потере веса или детоксикации, но они могут быть не более чем замаскированными слабительными. Частое употребеление может привести к острой фульминантной печеночной недостаточности из-за чая для детоксикации печени. Симптомы включают слабость, вялость, желтуха и ухудшение психического состояния».
Долгосрочное употребление может привести к тому, что кишечник перестанет нормально функционировать и может вызвать зависимость от слабительных. Прогрессирование печеночной недостаточности проявляется разнообразными симптомами, но одним из первых появляется боль в верхней правой части живота.
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