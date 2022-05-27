Сердечный приступ: у пессимистов риск инфаркта выше на 45%
Сердечный приступ описывает обструкцию кровоснабжения сердца, в результате чего жизненно важный орган испытывает опасное кислородное голодание. Колющая боль в груди и головокружение являются одними из первых симптомов, о которых сообщают больные. Это состояние тесно связано с множеством моделей образа жизни. Однако часто упускаемым из виду фактором риска могут быть черты личности, которые предрасполагают людей к нездоровым привычкам, тем самым увеличивая их риск.
Ученые впервые пришли к этому выводу во время исследования, проведенного на выборке из 941 человека. Исследователи обнаружили, что у участников с самым высоким уровнем оптимизма вероятность умереть от всех причин смертности была на 45% ниже, чем у участников с самым высоким уровнем пессимизма.
Результаты показали, что люди в квартиле с самым высоким показателем оптимизма имели уровень смертности около 30,4%. С другой стороны, у участников из самого пессимистического квартиля уровень смертности составил 56,5%.
Эти результаты позже были подтверждены еще одним исследованием.
На этот раз авторы более пристально сосредоточились на влиянии оптимизма на восстановление после сердечного приступа. Интересно, что исследование показало, что люди с более высоким уровнем оптимизма чаще бросали курить. Они также изменили свой образ жизни, например, увеличили потребление фруктов и овощей.
Кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум прокомментировал исследование:
«Ключевой посыл — обратиться за помощью к врачу, если вас беспокоит ваше настроение или настроение близкого человека. Депрессия распространена среди населения в целом и даже в большей степени среди людей с проблемами физического здоровья».
Стоит отметить, что, хотя связь между пессимизмом, по-видимому, связана с высоким уровнем других факторов риска сердечного приступа, могут быть задействованы и другие компоненты.
"Когда пессимизм был связан с симптомами депрессии, наблюдалось значительное увеличение дальнейших серьезных сердечных событий (таких как смертельный сердечный приступ, кардиохирургия или повторная госпитализация с сердечным приступом) по сравнению с теми, кто придерживался оптимистического отношения".
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