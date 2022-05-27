Сердечный приступ: у пессимистов риск инфаркта выше на 45%

«Ключевой посыл — обратиться за помощью к врачу, если вас беспокоит ваше настроение или настроение близкого человека. Депрессия распространена среди населения в целом и даже в большей степени среди людей с проблемами физического здоровья».

"Когда пессимизм был связан с симптомами депрессии, наблюдалось значительное увеличение дальнейших серьезных сердечных событий (таких как смертельный сердечный приступ, кардиохирургия или повторная госпитализация с сердечным приступом) по сравнению с теми, кто придерживался оптимистического отношения".