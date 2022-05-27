Артрит: дешевая еда, которая может помочь уменьшить воспаление
«Фасоль обладает прекрасными свойствами для здоровья, многие из которых полезны для людей, страдающих артритом», — сказала диетолог Василиса Пономарёва в интервью для МедикФорум.
От витаминов до клетчатки, маленькие бобовые содержат различные питательные вещества. Но когда дело доходит до состояния суставов, мощной частью являются антиоксиданты.
«Антиоксиданты — это вещества, которые мы потребляем в нашем рационе из свежих фруктов и овощей, включая бобы. Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода (АФК), и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление», - говорит диетолог.
Более того, диета, богатая антиоксидантами, также может помочь снизить уровень хронического воспаления. Это может быть полезно для людей с артритом, поскольку воспаление является «основной причиной симптомов.
«Хроническое воспаление означает, что воспалительные клетки атакуют суставы, вызывая боль, покраснение, отек и снижение подвижности».
Врач рекомендует съедать около одной чашки бобов два раза в неделю. Василиса Пономарёва утверждает, что мощные антиоксидантные свойства бобов также были подтверждены исследованиями.
Показало, что бобовые способны снижать уровень С-реактивного белка, который считается распространенным маркером воспаления.
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