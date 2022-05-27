Артрит: дешевая еда, которая может помочь уменьшить воспаление

«Антиоксиданты — это вещества, которые мы потребляем в нашем рационе из свежих фруктов и овощей, включая бобы. Эти антиоксиданты противодействуют потенциально опасным молекулам, называемым активными формами кислорода (АФК), и предотвращают их повреждение, а также помогают ослабить воспаление», - говорит диетолог.

«Хроническое воспаление означает, что воспалительные клетки атакуют суставы, вызывая боль, покраснение, отек и снижение подвижности».