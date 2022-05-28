Добавка, которая может увеличить вероятность патологического свертывания крови на 63%





«Во время полового созревания тестостерон помогает мальчикам развивать мужские черты, такие как волосы на теле и лице, более глубокий голос и мышечная сила», — говорит в интервью МедикФорум уролог Руслан Гасанов. «Дефицит тестостерона может повлиять на сексуальную жизнь женщин, но это должен быть диагностирован врачом-специалистом».

"У мужчин, принимающих мужские гормоны, на 63 процента повышен риск образования тромбов в венах".