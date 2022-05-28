Добавка, которая может увеличить вероятность патологического свертывания крови на 63%
Добавки существуют в бесчисленных формах, и хотя некоторые из них имеют количественную пользу, другие могут представлять значительный риск. Некоторые добавки, такие как бустеры тестостерона, связаны с повышенным риском свертывания крови.
Эндокринное общество рекомендует бустеры тестостерона людям с симптомами дефицита. У мужчин это обычно включает низкое половое влечение, эректильную дисфункцию, депрессивное настроение или трудности с концентрацией внимания и памятью.
Хотя гормон связан со здоровьем мужчин, женщины также могут страдать от дефицита или перепроизводства гормона.
У мужчин тестостерон вырабатывается в яичках и регулирует половое развитие и функции.
«Во время полового созревания тестостерон помогает мальчикам развивать мужские черты, такие как волосы на теле и лице, более глубокий голос и мышечная сила», — говорит в интервью МедикФорум уролог Руслан Гасанов. «Дефицит тестостерона может повлиять на сексуальную жизнь женщин, но это должен быть диагностирован врачом-специалистом».
Избыток тестостерона в крови может повысить риск потенциально смертельного тромбообразования у мужчин.
"У мужчин, принимающих мужские гормоны, на 63 процента повышен риск образования тромбов в венах".
Венозная тромбоэмболия, которая охватывает два состояния, называемые тромбозом вен и легочной эмболией. Тромбоз глубоких вен начинается, когда тромб образуется глубоко внутри вены, часто в голени. Обычно он безвреден, пока остается статичным. Однако, если он отходит от места своего происхождения и попадает в легкие, он может быстро стать смертельным.
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