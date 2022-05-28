Как распознать деменцию: врач назвал ранний признак при просмотре телевизора

""Каждый может устать от работы по дому, деловой активности или социальных обязательств. Однако человек с деменцией может стать очень пассивным, часами сидеть перед телевизором, спать больше, чем обычно, или терять интерес к хобби. Впоследствии снижение уровня активности может стать тревожным сигналом для близких", - рассказала специально для МедикФору психолог Анастасия Пешкова.

Деменция — это не одно заболевание, а несколько. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера. Хотя современные методы лечения менее эффективны, чем предполагалось, ученые знают больше о том, как определенное поведение может указывать на наличие болезни Альцгеймера. К ним относятся безобидные, привычки, такие как просмотр телевизора.Еще одним набором основных красных флажков является статистика деменции. В последние годы ученые обнаружили, что каждый третий человек, родившийся сегодня, в течение жизни будет страдать от какой-либо формы деменции. В результате на горизонте появляется приближающаяся, хотя и медленная, волна пациентов с деменцией.Ранее Медикфорум писал о доступном лечении варикоза.