«Один простой трюк»: врач рассказал как перестать храпеть и хорошо выспаться

"Упражнения для горла против храпа — отличный способ укрепить мышцы горла и остановить их вибрацию во время сна — причину храпа. Несколько раз в день по несколько минут повторяйте вслух каждую из гласных (aeiou), и со временем вы научитесь".

Почему мы храпим?

«Храп вызван такими вещами, как язык, рот, горло или дыхательные пути в носу, которые вибрируют при дыхании. Это происходит потому, что эти части вашего тела расслабляются и сужаются, когда вы спите».

имеете лишний вес

курите

пьете слишком много алкоголя

спите на спине