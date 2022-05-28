«Один простой трюк»: врач рассказал как перестать храпеть и хорошо выспаться
Эксперт заявил, что существует есть решение проблемы храпа, и все, что для этого нужно, — это «один простой трюк со ртом».
Психолог Анастасия Пешкова рассказала эксклюзивно для МедикФорум, что «повторение гласных вслух» перед сном может быть решением проблемы.
"Упражнения для горла против храпа — отличный способ укрепить мышцы горла и остановить их вибрацию во время сна — причину храпа. Несколько раз в день по несколько минут повторяйте вслух каждую из гласных (aeiou), и со временем вы научитесь".
Почему мы храпим?
Храп может возникать по ряду причин и личных факторов.
«Храп вызван такими вещами, как язык, рот, горло или дыхательные пути в носу, которые вибрируют при дыхании. Это происходит потому, что эти части вашего тела расслабляются и сужаются, когда вы спите».
У вас больше шансов храпеть, если вы:
- имеете лишний вес
- курите
- пьете слишком много алкоголя
- спите на спине
На приеме ваш врач общей практики, скорее всего, осмотрит внутреннюю часть вашего рта и носа, чтобы проверить наличие проблем, которые могут вызывать ваш храп.
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