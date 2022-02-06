Как перестать храпеть навсегда — эксперт раскрывает «лучшие» и «худшие» позы для сна
Хотя храп — это непроизвольное действие, которое возникает после того, как человек задремал, поза, в которой вы спите, может иметь решающее значение. По словам эксперта по сну Нарвана Амини из Eachnight, люди, которые спят на спине, подвержены большему риску храпа.
«Сон на боку, а не на спине — лучший способ предотвратить храп. Когда вы лежите на спине, сила тяжести прижимает язык ко рту, создавая закупорку дыхательных путей, из-за которой вы храпите».
Людям, которым трудно перейти от сна на спине к боку, г-жа Амини поделилась несколькими важными советами.
«Не прижимайте подбородок к груди и не опускайте голову, так как это может заблокировать ваши дыхательные пути и затруднить дыхание. Держите руки на талии или параллельно бокам. Если у вас болит сустав в этом положении, попробуйте положить подушку между коленями, чтобы выровнять позвоночник и облегчить боль в пояснице».
Однако причиной храпа может быть не только положение, в котором вы спите.
По данным NHS, избыточный вес может вызывать у людей храп.
«Прибавка в весе может вызвать храп, так как увеличивается ткань вокруг шеи и горла, а это означает, что ваши дыхательные пути с большей вероятностью перекроются, когда вы спите». Сбросив пару фунтов с помощью упражнений, вы укрепите мышцы шеи, предотвратите храп и избавитесь от лишних тканей».
Увеличение количества воды, которую вы пьете в течение дня, также может снизить вероятность того, что вы храпите перед сном.
Амини объяснила:
«Обезвоживание может сгущать слизь во рту и горле, усиливая храп. Питье большого количества жидкости облегчает эту заложенность, позволяя вам легче дышать ночью».
Диета также является ведущим фактором не только потому, что она может способствовать увеличению веса, но и потому, что определенные продукты могут «борьбы с образованием слизи».
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Нарвана Амини
Здоровье
Эксперт по сну из Everynight.
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