Как перестать храпеть навсегда — эксперт раскрывает «лучшие» и «худшие» позы для сна

«Сон на боку, а не на спине — лучший способ предотвратить храп. Когда вы лежите на спине, сила тяжести прижимает язык ко рту, создавая закупорку дыхательных путей, из-за которой вы храпите».



Людям, которым трудно перейти от сна на спине к боку, г-жа Амини поделилась несколькими важными советами.

«Не прижимайте подбородок к груди и не опускайте голову, так как это может заблокировать ваши дыхательные пути и затруднить дыхание. Держите руки на талии или параллельно бокам. Если у вас болит сустав в этом положении, попробуйте положить подушку между коленями, чтобы выровнять позвоночник и облегчить боль в пояснице».

«Прибавка в весе может вызвать храп, так как увеличивается ткань вокруг шеи и горла, а это означает, что ваши дыхательные пути с большей вероятностью перекроются, когда вы спите». Сбросив пару фунтов с помощью упражнений, вы укрепите мышцы шеи, предотвратите храп и избавитесь от лишних тканей».

«Обезвоживание может сгущать слизь во рту и горле, усиливая храп. Питье большого количества жидкости облегчает эту заложенность, позволяя вам легче дышать ночью».