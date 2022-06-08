Высокий холестерин: предупреждающий знак особенно заметен ночью — он находится на пальцах ног
Несмотря на то, что повышенных холестерин связан с жирной диетой, холестерин имеет решающее значение для клеточных мембран. Однако, с другой стороны, молекула может способствовать заполнению артерий. Это не только препятствует кровотоку, но и может привести к гибели тканей, если его не лечить. К счастью, таким осложнениям может предшествовать одно чувство.
Боль в ногах после длительного сидения обычно является признаком проблем с кровообращением, таких как заболевание периферических артерий (ЗПА).
ЗПА относится к сужению и отвердению артерий, которые снабжают мозг и сердце богатой питательными веществами кровью. Нижние конечности особенно подвержены осложнениям ЗПА, поскольку им требуется большее количество кислорода.
"Когда ощущение жжения и боль поражают пальцы ног, это обычно является признаком того, что они не получают достаточного количества кислорода. Симптомы прогрессирующей ЗПА могут включать жгучую или ноющую боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Со временем это может начать мешать движению, но опасность этого состояния выходит далеко за рамки ходьбы.
«Заболевание периферических артерий увеличивает риск развития незаживающей язвы на ногах или ступнях. В случаях тяжелой ЗПА эти язвы могут перерасти в участки мертвой ткани (гангрена), что в конечном итоге приводит к необходимости ампутации стопы или ноги», - добавляет Варфоломеев.
Другие ночные симптомы могут включать сильные судороги ног, которые могут быть более выраженными в пятке или передней части стопы. Охлаждение кожи на ступнях или необычные изменения цвета эпидермиса также могут свидетельствовать о здоровье ваших артерий.
Стоит отметить, что жжение в ногах также может быть характерно для диабета, однако не следует путать эти два состояния.
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