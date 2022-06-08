Высокий холестерин: предупреждающий знак особенно заметен ночью — он находится на пальцах ног

"Когда ощущение жжения и боль поражают пальцы ног, это обычно является признаком того, что они не получают достаточного количества кислорода. Симптомы прогрессирующей ЗПА могут включать жгучую или ноющую боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

«Заболевание периферических артерий увеличивает риск развития незаживающей язвы на ногах или ступнях. В случаях тяжелой ЗПА эти язвы могут перерасти в участки мертвой ткани (гангрена), что в конечном итоге приводит к необходимости ампутации стопы или ноги», - добавляет Варфоломеев.