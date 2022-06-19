Высокий холестерин: врач назвал напиток, который «значительно» снижает уровень холестерина





"Комбинация этих двух факторов «привела к улучшению уровня липидов и артериального давления у людей с гиперлипидемией», - говорит терапевт Ирина Андреева, специально для МедикФорум.

«Большее снижение систолического и диастолического артериального давления наблюдалось в первой группе по сравнению с третьей и четвертой группами соответственно. Кроме того, в смешанной группе наблюдалось значительное снижение индекса массы тела по сравнению с лимонным соком и контрольными группами», - добавляет Андреева.

«Сочетание чеснока и лимонного сока привело к улучшению уровня липидов и артериального давления у людей с гиперлипидемией. Необходимы дальнейшие исследования для определения подходящих доз чеснока и лимонного сока для этих пациентов».