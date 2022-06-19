Высокий холестерин: врач назвал напиток, который «значительно» снижает уровень холестерина
Простая смесь чеснока и лимонного сока может «значительно» снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина означает, что в кровеносных сосудах слишком много жира или липидов. Это может вызвать закупорку сосудов, что в конечном итоге приведет к проблемам с сердцем или инсульту.
"Комбинация этих двух факторов «привела к улучшению уровня липидов и артериального давления у людей с гиперлипидемией», - говорит терапевт Ирина Андреева, специально для МедикФорум.
Результаты нового исследования показали значительное снижение общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности и фибриногена в группе, которая употребляла лимонно-чесночный напиток.
«Большее снижение систолического и диастолического артериального давления наблюдалось в первой группе по сравнению с третьей и четвертой группами соответственно. Кроме того, в смешанной группе наблюдалось значительное снижение индекса массы тела по сравнению с лимонным соком и контрольными группами», - добавляет Андреева.
Однако врач добавила, что важно использовать сырой чеснок, поскольку «есть некоторые доказательства того, что чесночный порошок не снижает уровень холестерина».
«Сочетание чеснока и лимонного сока привело к улучшению уровня липидов и артериального давления у людей с гиперлипидемией. Необходимы дальнейшие исследования для определения подходящих доз чеснока и лимонного сока для этих пациентов».
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