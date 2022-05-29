Артрит: врач перечислила простые действия, которые значительно облегчают боль в суставах

«Обычно я рекомендую регулярные легкие упражнения и растяжку, чтобы сохранить гибкость и укрепить мышцы вокруг суставов. Для людей, которые начали подозревать, что у них может быть остеоартрит, состояние не обязательно ухудшается со временем. В некоторых случаях есть шанс, что симптомы действительно улучшатся».

«Простые упражнения, такие как ежедневная ходьба, легкие занятия йогой и пилатесом, могут иметь большое значение».

"Рыбий жир может помочь предотвратить артрит и справиться с ним. Кроме того, добавление противовоспалительной добавки может оказать большую помощь. У всех остеоартритов есть степень сопутствующего воспаления".