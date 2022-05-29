Артрит: врач перечислила простые действия, которые значительно облегчают боль в суставах
Врач общей практики Татьяна Захарова утверждает, что лечения остеоартрита не существует. Однако специально для Медикфорум она рассказала о способах облегчить симптомы.
«Обычно я рекомендую регулярные легкие упражнения и растяжку, чтобы сохранить гибкость и укрепить мышцы вокруг суставов. Для людей, которые начали подозревать, что у них может быть остеоартрит, состояние не обязательно ухудшается со временем. В некоторых случаях есть шанс, что симптомы действительно улучшатся».
Чтобы облегчить симптомы артрита, доктор предлагает выполнять «простые» действия, которые могут иметь «большое значение».
«Простые упражнения, такие как ежедневная ходьба, легкие занятия йогой и пилатесом, могут иметь большое значение».
Он также предложил придерживаться здоровой диеты, чтобы «держать свой вес под контролем». Врач объяснил, что это снижает «нагрузку на несущие нагрузку суставы, такие как колени и бедра».
Здоровое питание, богатое свежими фруктами и овощами, цельнозерновыми продуктами, орехами, семечками и жирной рыбой, содержит питательные вещества-антиоксиданты. Антиоксиданты могут помочь уменьшить воспаление в суставах и защитить от повреждения клеток.
"Рыбий жир может помочь предотвратить артрит и справиться с ним. Кроме того, добавление противовоспалительной добавки может оказать большую помощь. У всех остеоартритов есть степень сопутствующего воспаления".
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