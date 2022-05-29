Высокое давление: знак на вашем лице после употребления алкоголя указывает на гипертонию

"Клинические симптомы редко проявляются вначале, но покраснение лица после употребления алкоголя может свидетельствовать о заболевании. Это открытие было сделано в ходе южнокорейского исследования более 1700 человек, которые были разделены на три группы. Результаты показали, что участники, которые краснели, чаще имели высокое кровяное давление, чем те, кто не краснел. Более того, риск гипертонии был значительно выше среди тех, кто выпивал более четырех порций алкоголя в неделю".

Есть много причин высокого кровяного давления, но в некоторых случаях причина неизвестна. Состояние чаще всего хроническое, длящееся в течение длительного времени, но оно может возникать в ответ на травмы или острые события, такие как употребление алкоголя.о нетипичных признаках гипертонии.Покраснение лица после употребления алкоголя всегда считается симптомом высокой чувствительности к алкоголю или даже непереносимости алкоголя, если только пациент не принимает специальные лекарства. Покраснение лица в ответ на употребление алкоголя обычно возникает у человека, который генетически не может расщеплять ацетальдегид, первый метаболит алкоголя.С биологической точки зрения покраснение возникает, когда кровеносные сосуды под кожей расширяются, что способствует увеличению кровотока.Ранее Медикфорум писал о напитках, которые снижают давление.