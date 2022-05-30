Онкология: прием обезболивающих увеличивает риск рака в три раза
Обезболивающие произвели революцию в здравоохранении, ежедневно принося облегчение миллионам больных по всему миру. Однако ряд исследований поднял вопросы о предполагаемых преимуществах длительного приема таблеток. Лечение некоторыми обезболивающими в течение более 10 лет может увеличить риск рака почки в три раза.
Ннеаспириновые НПВП могут увеличить риск рака почки на 51 процент. Препараты этого класса включают ибупрофен, напроксен и целебрекс. Таблетки, предназначенные для облегчения боли и уменьшения воспаления, на самом деле были связаны со снижением риска многих видов рака.
Онколог Андрей Воробьев рассказал в интервью МедикФорум, что риск развития рака почки увеличивается пропорционально продолжительности лечения.
"Лечение этими таблетками в течение более 10 лет было связано с почти трехкратным увеличением относительного риска. Однако не все НПВП были связаны с повышенным риском развития рака. Например, аспирин и ацетаминофен не влияют на риск развития рака почки. Необходимо проявлять осторожность при приеме определенных обезболивающих через регулярные промежутки времени", - говорит Воробьев.
Неаспириновые НПВП, принимаемые как минимум два раза в неделю, могут увеличить риск рака почки на 19 процентов у женщин и на шесть процентов у мужчин.
«Риск как для мужчин, так и для женщин, которые регулярно принимали НПВП без стремления, увеличился на 51 процент за проанализированные годы», - добавляет онколог.
Повреждение почек обычно происходит при приеме лекарств в высоких дозах, поскольку это повреждает ткани и структуры органа. Считается, что длительное воздействие некоторых обезболивающих повреждает мелкие фильтрующие сосуды в почках.
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