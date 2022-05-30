Онкология: прием обезболивающих увеличивает риск рака в три раза

"Лечение этими таблетками в течение более 10 лет было связано с почти трехкратным увеличением относительного риска. Однако не все НПВП были связаны с повышенным риском развития рака. Например, аспирин и ацетаминофен не влияют на риск развития рака почки. Необходимо проявлять осторожность при приеме определенных обезболивающих через регулярные промежутки времени", - говорит Воробьев.

«Риск как для мужчин, так и для женщин, которые регулярно принимали НПВП без стремления, увеличился на 51 процент за проанализированные годы», - добавляет онколог.