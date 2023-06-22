Дерматолог Гольдин: 3 процедуры по утрам провоцируют прыщи

204 Фото: https://pixabay.com/photos/acne-pores-skin-pimple-female-1606765/
Дерматолог Гольдин: 3 процедуры по утрам провоцируют прыщи


Коже приходится многое вытерпеть в течение дня, поэтому важен идеальный уход по утрам. Но если утром вы сделаете три обычных вещи, в итоге вы сделаете обратное. Дерматолог объяснил, каких ошибок не стоит делать по утрам.


Многим знакома эта проблема: вы приводите себя в порядок утром и почти идеально выходите из дома. А потом днем вы смотрите в зеркало, и ваша кожа выглядит действительно нечистой. Часто это происходит из-за трех неправильных действий с утра.

Что вы делаете неправильно? Возможно, виновата ваша утренняя рутина, и вы делаете вещи, которые абсолютно вредны для вашей кожи.


3 вещи, которые никогда не стоит делать после посещения косметолога


1. Никакого скраба для лица по утрам


Если вы слишком близко подходите к своей коже утром с агрессивными лосьонами или пилингами, вы лишаете ее естественный защитный слой в самом начале дня. 

"Мало того, в результате ваша кожа обычно становится тоньше и чувствительнее. Можно сохранить «грязь» из пор на вечер. Для утренней рутины лучшим выбором будут увлажняющие очищающие средства", - говрит врач-дерматолог Григорий Голидин специально для МедикФорум.



Симптомы витаминной недостаточности: 6 признаков на вашей коже


2. Обязательно тщательно умывайтесь


Самая большая ошибка, которую вы можете совершить: не умыться. Жиры и масла накопились в порах за ночь и хотят как можно быстрее выйти наружу. Вернее, должны, потому что в противном случае они забивают вашу кожу, и в результате появляются неприятные загрязнения.

"Еще одна ошибка — использовать только холодную воду вместо теплой. Бороться с жирным слоем на коже может только теплая вода с добавлением очищающего средства". 


Конечно, вы все еще можете плеснуть на лицо холодной водой, чтобы проснуться, но после этого вы должны использовать теплую воду.

3. Не боритесь с прыщами по утрам 


Еще хуже, чем работать с чрезмерно агрессивным лосьоном по утрам, воздействовать на пятна. Ваша кожа хорошо восстановилась за ночь и поэтому утром очень чувствительна.

"Если выдавливать там угри, очень велика вероятность того, что это место лишь излишне воспалится". 



Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
3 высыпания являются признаками паразитов, живущих на вашей коже - дерматолог Гольдин
Правильный уход за нормальной кожей лица
Дерматолог из США: без полноценного сна косметология бесполезна
Теги : советы врачей, прыщи, уход за кожей
Терапевт Белова: при появлении ксантелазмы нужно обращаться к врачу
Врач Комарова назвала 4 ранних симптома рака шейки матки
Рентгенолог Кивасев объяснил появление шоковой реакции при МРТ и КТ