Дерматолог Гольдин: 3 процедуры по утрам провоцируют прыщи

1. Никакого скраба для лица по утрам

"Мало того, в результате ваша кожа обычно становится тоньше и чувствительнее. Можно сохранить «грязь» из пор на вечер. Для утренней рутины лучшим выбором будут увлажняющие очищающие средства", - говрит врач-дерматолог Григорий Голидин специально для МедикФорум.

2. Обязательно тщательно умывайтесь

"Еще одна ошибка — использовать только холодную воду вместо теплой. Бороться с жирным слоем на коже может только теплая вода с добавлением очищающего средства".

3. Не боритесь с прыщами по утрам

"Если выдавливать там угри, очень велика вероятность того, что это место лишь излишне воспалится".

Многим знакома эта проблема: вы приводите себя в порядок утром и почти идеально выходите из дома. А потом днем вы смотрите в зеркало, и ваша кожа выглядит действительно нечистой. Часто это происходит из-за трех неправильных действий с утра.Что вы делаете неправильно? Возможно, виновата ваша утренняя рутина, и вы делаете вещи, которые абсолютно вредны для вашей кожи.Если вы слишком близко подходите к своей коже утром с агрессивными лосьонами или пилингами, вы лишаете ее естественный защитный слой в самом начале дня.Самая большая ошибка, которую вы можете совершить: не умыться. Жиры и масла накопились в порах за ночь и хотят как можно быстрее выйти наружу. Вернее, должны, потому что в противном случае они забивают вашу кожу, и в результате появляются неприятные загрязнения.Конечно, вы все еще можете плеснуть на лицо холодной водой, чтобы проснуться, но после этого вы должны использовать теплую воду.Еще хуже, чем работать с чрезмерно агрессивным лосьоном по утрам, воздействовать на пятна. Ваша кожа хорошо восстановилась за ночь и поэтому утром очень чувствительна.Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.