Врач Захарова: цвет вашей одежды привлекает комаров — что надеть для защиты

"Комары предпочитают темные места, а значит, их привлекает и темная одежда. Если в вашем шкафу преобладают черные или темно-синие вещи, возможно, пришло время выкопать эти белые и светлые вещи. Ношение этих цветов может помочь отпугнуть кровососов. Белая одежда также может охлаждать кожу, что может помочь предотвратить надоедливых насекомых", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Они видят красный пигмент в коже, и это привлекает их к нам. Надев красное, мы их привлекаем. Поэтому избегание этого цвета при выборе летнего наряда также может помочь".

Устраиваете ли вы пикник в местном парке или наслаждаетесь напитками на свежем воздухе, летним мероприятиям на свежем воздухе могут легко помешать комары. Кусачие насекомые процветают в жаркую погоду и могут атаковать где угодно, от вашего сада до вашей спальни.К счастью, широкий спектр продуктов, предназначенных для отпугивания комаров, может помочь отпугнуть кровососов.Планирование того, что вы наденете перед вечерними приключениями, может обеспечить защиту от кусачих.Темные цвета, как правило, сохраняют тепло, а комаров привлекает тепло и углекислый газ, которые мы естественным образом выделяем. Поэтому, ношение светлой одежды потенциально может сделать вас менее привлекательным для комаров.Вам следует подумать о том, чтобы разместить уличную мебель или даже светлые растения на лужайке.Еще один цвет, который нельзя носить летними вечерами, — красный .Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.

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