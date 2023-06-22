Врач Захарова: цвет вашей одежды привлекает комаров — что надеть для защиты
Хотя вы не можете полностью избежать комаров, есть некоторые меры, которые могут сделать вас менее привлекательными для кровососов, в том числе отказ от одежды определенных цветов.
Устраиваете ли вы пикник в местном парке или наслаждаетесь напитками на свежем воздухе, летним мероприятиям на свежем воздухе могут легко помешать комары. Кусачие насекомые процветают в жаркую погоду и могут атаковать где угодно, от вашего сада до вашей спальни.
К счастью, широкий спектр продуктов, предназначенных для отпугивания комаров, может помочь отпугнуть кровососов.
Планирование того, что вы наденете перед вечерними приключениями, может обеспечить защиту от кусачих.
"Комары предпочитают темные места, а значит, их привлекает и темная одежда. Если в вашем шкафу преобладают черные или темно-синие вещи, возможно, пришло время выкопать эти белые и светлые вещи. Ношение этих цветов может помочь отпугнуть кровососов. Белая одежда также может охлаждать кожу, что может помочь предотвратить надоедливых насекомых", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Темные цвета, как правило, сохраняют тепло, а комаров привлекает тепло и углекислый газ, которые мы естественным образом выделяем. Поэтому, ношение светлой одежды потенциально может сделать вас менее привлекательным для комаров.
Вам следует подумать о том, чтобы разместить уличную мебель или даже светлые растения на лужайке.
Еще один цвет, который нельзя носить летними вечерами, — красный .
"Они видят красный пигмент в коже, и это привлекает их к нам. Надев красное, мы их привлекаем. Поэтому избегание этого цвета при выборе летнего наряда также может помочь".
Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.
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