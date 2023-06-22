Врач Алехина рассказала как избежать головной боли в жару

"В жару следует особенно заботиться о себе, избегать занятий под палящим солнцем и много пить", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.





Головокружение

"Время от времени позволяйте холодной воде стекать по рукам в раковине. Также обязательно выпивайте в жаркий день не менее двух-трех литров".

Головная боль

"Используйте дезодоранты без запаха и избегайте духов, если вы чувствительны к содержащимся в них ароматам".

Когда очень жарко, мы чувствуем слабость и потеем. Но это еще не все: если организм подвергается воздействию очень высоких температур, он также может отреагировать головокружением и головными болями.Кровеносные сосуды сужаются, когда холодно, и расширяются, когда жарко. Кровь течет по широким сосудам с меньшим давлением, поэтому кровяное давление падает. Мозг перестает снабжаться кислородом достаточно быстро. У некоторых людей это может вызвать головокружение. Недостаток жидкости также может быть причиной головокружения. В жаркие дни организм теряет много его через потоотделение.холодная вода снова сузить сосуды.В дополнение к напиткам для достижения этой ежедневной цели также полезны продукты, содержащие воду. Например, в 100 граммах огурца содержится 96 миллилитров воды. Салат, помидоры или перец также имеют такое же высокое содержание воды.Когда вы потеете, ваше тело теряет жидкость, соли и минералы. Если артериальное давление падает, это может вызвать головную боль. Духи и дезодоранты с сильным запахом также могут вызывать пульсирующую головную боль у некоторых людей в жаркие дни: ведь ароматы растворяются быстрее в жару, чем в холод. Это вызывает проблемы у людей, чувствительных к запахам.пейте не менее двух-трех литров в день.Если вы путешествуете в автомобиле с кондиционером, вам следует выключить кондиционер незадолго до прибытия в пункт назначения, чтобы ваше тело могло постепенно привыкнуть к температуре наружного воздуха.Ранее МедикФорум писал о вреде сахара.

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