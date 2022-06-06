Длинный ковид: симптом, который распространен у пожилых людей

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Длинный ковид: симптом, который распространен у пожилых людей

Действительно, есть некоторые симптомы, которые могут с большей вероятностью повлиять на пожилых людей. Существует ряд возможных неврологических симптомов, которые могут быть у некоторых людей с длительным ковидом. 

Делирий у пожилых людей является возможным признаком. Некоторые люди также сообщают о когнитивных нарушениях, головной боли, нарушении сна, покалываниях или онемении и головокружении.

Ряд других общих признаков и симптомов, которые сохраняются с течением времени.
Это включает:

  • Усталость
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Кашель
  • Боль в груди
  • Мышечная боль или головная боль
  • Быстрое или учащенное сердцебиение
  • Потеря обоняния или вкуса
  • Депрессия или тревога
  • Жар
  • Головокружение, когда вы стоите
  • Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
"Мы все еще изучаем, как долго длится болезнь, и она варьируется у разных людей. Важно отметить, что длительные последствия не уникальны для COVID-19 — другие вирусные заболевания также могут иметь длительные последствия. Не существует единого теста для диагностики затяжного Covid. Это состояние еще не до конца изучено", -  говорит терапевт Ирина Андреева в интервью Медикфорум.

Время, необходимое для выздоровления от COVID-19, у всех разное, но многие люди чувствуют себя лучше через несколько дней или недель.

Шансы на наличие долгосрочных симптомов, по-видимому, не связаны с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заболели COVID-19, поскольку «люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы», добавляет врач Андреева.

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