Длинный ковид: симптом, который распространен у пожилых людей
Действительно, есть некоторые симптомы, которые могут с большей вероятностью повлиять на пожилых людей. Существует ряд возможных неврологических симптомов, которые могут быть у некоторых людей с длительным ковидом.
Делирий у пожилых людей является возможным признаком. Некоторые люди также сообщают о когнитивных нарушениях, головной боли, нарушении сна, покалываниях или онемении и головокружении.
Ряд других общих признаков и симптомов, которые сохраняются с течением времени.
Это включает:
- Усталость
- Одышка или затрудненное дыхание
- Кашель
- Боль в груди
- Мышечная боль или головная боль
- Быстрое или учащенное сердцебиение
- Потеря обоняния или вкуса
- Депрессия или тревога
- Жар
- Головокружение, когда вы стоите
- Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
"Мы все еще изучаем, как долго длится болезнь, и она варьируется у разных людей. Важно отметить, что длительные последствия не уникальны для COVID-19 — другие вирусные заболевания также могут иметь длительные последствия. Не существует единого теста для диагностики затяжного Covid. Это состояние еще не до конца изучено", - говорит терапевт Ирина Андреева в интервью Медикфорум.
Время, необходимое для выздоровления от COVID-19, у всех разное, но многие люди чувствуют себя лучше через несколько дней или недель.
Шансы на наличие долгосрочных симптомов, по-видимому, не связаны с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заболели COVID-19, поскольку «люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы», добавляет врач Андреева.
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