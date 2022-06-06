Длинный ковид: симптом, который распространен у пожилых людей

Усталость

Одышка или затрудненное дыхание

Кашель

Боль в груди

Мышечная боль или головная боль

Быстрое или учащенное сердцебиение

Потеря обоняния или вкуса

Депрессия или тревога

Жар

Головокружение, когда вы стоите

Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности

"Мы все еще изучаем, как долго длится болезнь, и она варьируется у разных людей. Важно отметить, что длительные последствия не уникальны для COVID-19 — другие вирусные заболевания также могут иметь длительные последствия. Не существует единого теста для диагностики затяжного Covid. Это состояние еще не до конца изучено", - говорит терапевт Ирина Андреева в интервью Медикфорум.