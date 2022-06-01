Врач Захарова: внезапный симптом может быть подсказкой начала гипертонии — «слушайте свое тело»
Высокое давление может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. К счастью, вы можете многое сделать, чтобы ваше давление вышло из красной зоны. Однако сначала необходимо определить состояние. Врач общей практик Татьяна Захарова поделилась с МедикФорум симптомами гипертонии.
«Головная боль является общепризнанным симптомом, который может возникнуть при внезапном или необычно высоком повышении артериального давления», — сказала Татьяна Захарова.
Хотя головные боли могут быть вызваны различными факторами, важно «прислушиваться» к своему телу на случай, если произойдет что-то необычное.
Врач объяснил, что очень высокое значение артериального давления известно как «злокачественная гипертония».
«Это требует неотложной медицинской помощи и может привести к гипертоническому кризу. Диагноз ставится, когда показатели артериального давления составляют 180/120 мм рт.ст. или выше».
Злокачественная гипертензия может быть признаком определенных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт или разрыв аневризмы аорты, или, например, она может быть результатом того, что вы забыли принять лекарство от артериального давления.
К счастью, есть определенные контрольные признаки, указывающие на тип головной боли, вызванной этой неотложной медицинской помощью. Эксперт поделился, что боль будет «сильной» и ощущаться с обеих сторон головы.
"Головная боль, вызванная злокачественной гипертензией, также будет носить пульсирующий характер. В целом состояние продолжает ухудшаться. Зрение может быть нечетким из-за отека зрительного нерва, а иногда может быть кровоизлияние в сетчатку. Другие симптомы включают тошноту и рвоту, беспокойство, сонливость, спутанность сознания и ступор".
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