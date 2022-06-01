Врач Захарова: внезапный симптом может быть подсказкой начала гипертонии — «слушайте свое тело»

«Головная боль является общепризнанным симптомом, который может возникнуть при внезапном или необычно высоком повышении артериального давления», — сказала Татьяна Захарова.

«Это требует неотложной медицинской помощи и может привести к гипертоническому кризу. Диагноз ставится, когда показатели артериального давления составляют 180/120 мм рт.ст. или выше».



Злокачественная гипертензия может быть признаком определенных заболеваний, таких как сердечный приступ, инсульт или разрыв аневризмы аорты, или, например, она может быть результатом того, что вы забыли принять лекарство от артериального давления.





К счастью, есть определенные контрольные признаки, указывающие на тип головной боли, вызванной этой неотложной медицинской помощью. Эксперт поделился, что боль будет «сильной» и ощущаться с обеих сторон головы.





"Головная боль, вызванная злокачественной гипертензией, также будет носить пульсирующий характер. В целом состояние продолжает ухудшаться. Зрение может быть нечетким из-за отека зрительного нерва, а иногда может быть кровоизлияние в сетчатку. Другие симптомы включают тошноту и рвоту, беспокойство, сонливость, спутанность сознания и ступор".