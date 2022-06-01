Онкология: отвращение к этим четырем продуктам может быть предвестником рака

«Изменения вкуса могут привести к потере аппетита и снижению веса. Это может вызвать сильную неприязнь к определенным продуктам, также называемую отвращением к еде».

«Для двух мужчин с раком легких неприятными стали колбасы (один сказал за два года до постановки диагноза, другой — за три года. В то время как для одного они потеряли свой вкус и стали на вкус как кожа, для другого они стали слишком ароматными». Две женщины с раком шейки матки испытывали особое отвращение к яйцам (одна за шесть лет до постановки диагноза, другая за четыре месяца до этого)».

"Изменения вкуса обычно вызваны опухолями, растущими в области головы и шеи, но бывают исключения", - говорит Воробьев.