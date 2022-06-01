Онкология: отвращение к этим четырем продуктам может быть предвестником рака
Есть свидетельства того, что онкологические заболевания могут вызывать отвращение к еде. В ранних исследованиях было обнаружено, что несколько видов рака вызывают сильную неприязнь к четырем продуктам питания. Более того, об изменениях вкуса сообщалось у каждого четвертого пациента.
Онколог Андрей Воробьев рассказал в интервью МедикФорум, что горькая, сладкая или соленая пища может иметь другой вкус, чем раньше.
«Изменения вкуса могут привести к потере аппетита и снижению веса. Это может вызвать сильную неприязнь к определенным продуктам, также называемую отвращением к еде».
Отвращение может быть проявлением нескольких форм рака. Ученые пришли к этому выводу после проведения обширных исследований, включающих подробный опрос тысяч пациентов.
«Для двух мужчин с раком легких неприятными стали колбасы (один сказал за два года до постановки диагноза, другой — за три года. В то время как для одного они потеряли свой вкус и стали на вкус как кожа, для другого они стали слишком ароматными». Две женщины с раком шейки матки испытывали особое отвращение к яйцам (одна за шесть лет до постановки диагноза, другая за четыре месяца до этого)».
Однако нормальное удовольствие от яиц вернулось через несколько месяцев после лечения, отмечает онколог.
Наконец, в ходе исследования часто поступали сообщения о том, что вкус чая становится «наиболее неприятным».
"Изменения вкуса обычно вызваны опухолями, растущими в области головы и шеи, но бывают исключения", - говорит Воробьев.
Изменение вкуса может быть «тревожным ранним признаком» инвазии опухолевых клеток у пациентов.
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