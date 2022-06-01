Диетолог назвал ключевой продукт, который увеличивает продолжительность жизни

"Высокое потребление цельных зерен благотворно влияет на несколько показателей здоровья в зависимости от дозы. Оно связано со снижением риска развития колоректального рака, диабета 2 типа и избыточного веса или ожирения", - говорит Пономарева.

«С практической точки зрения потребление цельнозерновых продуктов в 90 г в день может быть достигнуто, например, при употреблении порции цельнозерновых сухих завтраков (от 30 до 40 г) на завтрак и кусочка цельнозернового лаваша на ужин. (60 г)».