Диетолог назвал ключевой продукт, который увеличивает продолжительность жизни
Высокое потребление цельного зерна снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также «смертность от респираторных заболеваний, инфекций, диабета и всех несердечно-сосудистых и нераковых причин», рассказала диетолог Василиса Пономарёва, специально для МедикФорум.
"Высокое потребление цельных зерен благотворно влияет на несколько показателей здоровья в зависимости от дозы. Оно связано со снижением риска развития колоректального рака, диабета 2 типа и избыточного веса или ожирения", - говорит Пономарева.
Цельнозерновые продукты входят в состав многих продуктов, которые легко найти в наших супермаркетах, включая цельнозерновой хлеб, крупы и макаронные изделия, а также овес и коричневый рис. Зерна сохраняют эндосперм, зародыши и отруби растения — по сравнению с очищенными зернами, которые сохраняют только эндосперм.
«С практической точки зрения потребление цельнозерновых продуктов в 90 г в день может быть достигнуто, например, при употреблении порции цельнозерновых сухих завтраков (от 30 до 40 г) на завтрак и кусочка цельнозернового лаваша на ужин. (60 г)».
Несколько механизмов могут объяснить положительный эффект, наблюдаемый между потреблением цельного зерна и ишемической болезнью сердца, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, а также всеми причинами и причинами конкретной смертности. Цельные зерна богаты клетчаткой, которая может снизить постпрандиальную реакцию глюкозы и инсулина, что приводит к лучшему гликемическому контролю.
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