Рак: онколог назвал 3 физических изменения, которые сигнализируют, что «смерть близка»
Когда эти пациенты приближаются к концу своей жизни, они часто начинают испытывать симптомы, характерные для этой последней стадии.
"Когда смерть очень близка, вы можете заметить некоторые физические изменения, такие как изменения в дыхании, потеря контроля над мочевым пузырем и потеря сознания. Это часть естественного процесса замедления всех функций организма. Сколько времени это займет, зависит от человека. Этот процесс похож на остановку большой машины в последний раз; все компоненты отключаются, и все индикаторы медленно гаснут".
Как бы легко ни был описан этот процесс, опыт не может быть описан так кратко. Эмоционально очень тяжело наблюдать, как кто-то проходит через эти физические изменения. Но они являются частью естественного процесса умирания.
Обычно, когда пациент испытывает эти симптомы, он вступает в стадию, известную как уход в конце жизни. В рамках этого процесса их будут сопровождать лица, осуществляющие уход, которые помогут облегчить боль и оказать помощь. Роль этих лиц, осуществляющих уход, состоит в том, чтобы сделать процесс умирания максимально комфортным для пациента.
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