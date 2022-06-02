Рак: онколог назвал 3 физических изменения, которые сигнализируют, что «смерть близка»

Хотя этот этап является окончательным для пациента, он также является окончательным для друзей и семьи пациента.









Важно знать эти симптомы, поскольку они «могут помочь опекунам и родственникам узнать, чего ожидать» и начать готовить их к тому, что грядет.

"Когда смерть очень близка, вы можете заметить некоторые физические изменения, такие как изменения в дыхании, потеря контроля над мочевым пузырем и потеря сознания. Это часть естественного процесса замедления всех функций организма. Сколько времени это займет, зависит от человека. Этот процесс похож на остановку большой машины в последний раз; все компоненты отключаются, и все индикаторы медленно гаснут".