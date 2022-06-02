«Проверьте гормоны»: медик назвала симптомы гормонального дисбаланса
Эндокринолог Елена Жучкова рассказала, какие симптомы должны побудить человека проверить свое гормональное здоровье.
Эндокринная система организма, включающая надпочечники и ряд желез (щитовидная, поджелудочная, половые и другие), вырабатывает гормоны, которые влияют на все функции организма и внешний вид человека. Медик сообщила в интервью, что в определенном возрасте обследовать соотношение гормонов нужно независимо от того, проявляются или нет какие-то признаки неблагополучия.
«С профилактической целью гормональное исследование следует проводить подросткам и женщинам в период менопаузы, так как это наиболее уязвимые периоды для эндокринной системы», - заметила Жучкова.
В остальных случаях «проверять гормоны» следует, если возникают определенные симптомы, которые могут говорить о случившемся дисбалансе. Врач уточнила, какие это признаки.
- Повышение или снижение АД.
- Тахикардия (замедление пульса).
- Необъяснимая отечность (не связана с питьем воды или потреблением соли).
- Самопроизвольное снижение или увеличение веса.
- Проблемы с дыханием, одышка.
- Усиление потливости.
- Дрожь в руках.
- Рост волос на участках, где их быть не должно.
- Учащенное мочеиспускание.
- Плохо контролируемые эмоции: раздражение, плаксивость.
- Выпадение волос.
«Кровь на гормоны лучше всего сдавать в период с 8 до 11 утра из-за суточного ритма некоторых гормонов. Перед анализами не следует употреблять жирную и жареную пищу», - поделилась врач советом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли прием слабительных вызывать появление рака кишечника.
Елена Жучкова
Здоровье
врач-эндокринолог
Оставить комментарий