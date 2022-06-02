«Проверьте гормоны»: медик назвала симптомы гормонального дисбаланса

«С профилактической целью гормональное исследование следует проводить подросткам и женщинам в период менопаузы, так как это наиболее уязвимые периоды для эндокринной системы», - заметила Жучкова.

Повышение или снижение АД.

Тахикардия (замедление пульса).

Необъяснимая отечность (не связана с питьем воды или потреблением соли).

Самопроизвольное снижение или увеличение веса.

Проблемы с дыханием, одышка.

Усиление потливости.

Дрожь в руках.

Рост волос на участках, где их быть не должно.

Учащенное мочеиспускание.

Плохо контролируемые эмоции: раздражение, плаксивость.

Выпадение волос.

«Кровь на гормоны лучше всего сдавать в период с 8 до 11 утра из-за суточного ритма некоторых гормонов. Перед анализами не следует употреблять жирную и жареную пищу», - поделилась врач советом.