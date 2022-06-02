«Проверьте гормоны»: медик назвала симптомы гормонального дисбаланса

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плохое самочувствие

Эндокринолог Елена Жучкова рассказала, какие симптомы должны побудить человека проверить свое гормональное здоровье.

Эндокринная система организма, включающая надпочечники и ряд желез (щитовидная, поджелудочная, половые и другие), вырабатывает гормоны, которые влияют на все функции организма и внешний вид человека. Медик сообщила в интервью, что в определенном возрасте обследовать соотношение гормонов нужно независимо от того, проявляются или нет какие-то признаки неблагополучия.

«С профилактической целью гормональное исследование следует проводить подросткам и женщинам в период менопаузы, так как это наиболее уязвимые периоды для эндокринной системы», - заметила Жучкова.

В остальных случаях «проверять гормоны» следует, если возникают определенные симптомы, которые могут говорить о случившемся дисбалансе. Врач уточнила, какие это признаки.
  • Повышение или снижение АД.
  • Тахикардия (замедление пульса).
  • Необъяснимая отечность (не связана с питьем воды или потреблением соли).
  • Самопроизвольное снижение или увеличение веса.
  • Проблемы с дыханием, одышка.
  • Усиление потливости.
  • Дрожь в руках.
  • Рост волос на участках, где их быть не должно.
  • Учащенное мочеиспускание.
  • Плохо контролируемые эмоции: раздражение, плаксивость.
  • Выпадение волос.
Жучкова добавила, что риск гормонального дисбаланса повышается, если среди родных встречаются случаи эндокринных патологий.

«Кровь на гормоны лучше всего сдавать в период с 8 до 11 утра из-за суточного ритма некоторых гормонов. Перед анализами не следует употреблять жирную и жареную пищу», - поделилась врач советом.

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Елена Жучкова
Елена Жучкова
Здоровье
врач-эндокринолог
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