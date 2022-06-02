Ваше дыхание может предсказать, как долго вы проживете
Прожить как можно дольше будет целью и основным человеческим инстинктом почти для всех. Любое количество факторов может определить, как долго человек будет жить, но, согласно новому исследованию, одним из них является характер дыхания.
Факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения, употребление алкоголя и курение, могут влиять на продолжительность жизни человека. Согласно новому исследованию характер дыхания также может влиять на продолжительность жизни. Исследование проводилось на более чем 2000 австралийцев, за которыми наблюдали в течение 22 лет. Анализ 2087 участников выявил замечательную черту.
Результаты исследования показали, что те, кто испытывал одышку, чаще умирали раньше. Было установлено, что это имеет место независимо от того, курил человек или нет. Кроме того, было обнаружено, что кашель у бывших курильщиков и свистящее дыхание у нынешних курильщиков также указывают на более короткую продолжительность жизни. Однако курение оставалось одним из основных факторов продолжительности жизни из-за повышенного риска развития рака и сердечных заболеваний.
Врач-терапевт прокомментировала новое исследование специально для МедикФорум:
«Респираторные симптомы предсказывают смертность пожилых людей. Кашель у бывших курильщиков, хрипы у нынешних курильщиков и все те, у кого одышка, требуют дальнейшего изучения и лечения конкретного заболевания».
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