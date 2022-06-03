Детские травмы приводят к быстрому упадку мозга в старости

«Наш социально-экономический статус тесно переплетен со многими аспектами нашего образа жизни и особенно связан с нашим риском возникновения различных заболеваний по мере старения. Последствия социально-экономической депривации в детстве могут сохраняться в среднем возрасте и в позднем взрослом возрасте. Сокращение социального неравенства в раннем возрасте может оказать важное влияние на профилактику деменции».

Эксперты говорят, что внезапные травмирующие события, такие как развод родителей, могут иметь большее влияние, чем длительные переживания. Они предполагают, что эффект может быть частично вызван высоким уровнем гормона стресса в мозгу.Исследования показывают, что до 40% случаев деменции можно предотвратить, если устранить поддающиеся изменению факторы риска. Это исследование показывает, насколько важно для людей и общества думать о защите здоровья мозга на протяжении всей жизни.Три грамма омега-3 жирных кислот в день из пищевых добавок или рыбы — лучшее количество для снижения артериального давления. Жирная рыба, такая как лосось, тунец, сардины, форель и сельдь, является хорошим источником омега-3, которые, как известно, помогают здоровью сердца.Ранее Медикфорум писал о том, как питаться после 60.