Онкология: от орехов до томатного соуса – продукты, которые «могут снизить риск развития рака»

«Наш выбор в отношении продуктов питания имеет важное значение для предотвращения, лечения и даже обращения вспять рака».

Орехи

«Употребление в пищу орехов, таких как грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью, фисташки и бразильские орехи, может помочь предотвратить рак», — заявил доктор Ли. «Орехи содержат полифенолы, борющиеся с раком, которые укрепляют нашу иммунную систему для борьбы с раком. И они также содержат полезные жирные кислоты омега-3, которые могут морить рак голодом, перекрывая его кровоснабжение».

Томатный соус



Фиолетовый картофель

Зеленый чай матча

«Хотя исследование проводилось в лаборатории (а не на людях с раком молочной железы), это открытие является захватывающим».