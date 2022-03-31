Онкология: от орехов до томатного соуса – продукты, которые «могут снизить риск развития рака»
Выбор диеты влияет на вероятность заболевания в более позднем возрасте. Если вы хорошо питаетесь, вы, вероятно, проживете долгую и здоровую жизнь; если вы плохо питаетесь, дверь смерти может быть ближе, чем вы думаете.
Доктор Уильям Ли сказал:
«Наш выбор в отношении продуктов питания имеет важное значение для предотвращения, лечения и даже обращения вспять рака».
Если вы хотите свести к минимуму риск развития рака, вам могут помочь эти пять продуктов.
Орехи
«Употребление в пищу орехов, таких как грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью, фисташки и бразильские орехи, может помочь предотвратить рак», — заявил доктор Ли. «Орехи содержат полифенолы, борющиеся с раком, которые укрепляют нашу иммунную систему для борьбы с раком. И они также содержат полезные жирные кислоты омега-3, которые могут морить рак голодом, перекрывая его кровоснабжение».
Томатный соус
Помидоры считаются «борцами с раком», что можно объяснить содержанием в них ликопина. Ликопин также защищает вашу ДНК от повреждений, что помогает защитить вас от рака.
Фиолетовый картофель
Фиолетовый картофель содержит антоцианин, который «морит голодом и убивает раковые клетки, а также уничтожает страшные раковые стволовые клетки».
Зеленый чай матча
Согласно исследованиям, хотя зеленый чай матча не считается пищей как таковой, он «может бороться с раком груди». Английские исследователи обнаружили, что зеленый чай маття перекрывает топливные пути для раковых стволовых клеток, уточнил доктор Ли.
«Хотя исследование проводилось в лаборатории (а не на людях с раком молочной железы), это открытие является захватывающим».
Ранее Медикфорум писал о признаках нездоровой щитовидной железы.
Уильям Ли
Здоровье
Доктор медицинских наук, всемирно известный врач, ученый и автор книг.
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