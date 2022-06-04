Деменция с тельцами Леви: признаки в теле, которые развиваются постепенно

«Симптомы обычно развиваются постепенно и становятся более серьезными в течение нескольких лет. Люди с этим заболеванием склонны переходить от состояния бдительности к сонливости или смотреть в пространство. Эти экстремальные изменения могут быть непредсказуемыми и происходить от часа к часу или изо дня в день», - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

«Один тип бреда, известный как синдром Капгра, при котором человек считает, что друг или родственник был заменен самозванцем, может быть особенно трудным для семей», - добавила Алехина.