Деменция с тельцами Леви: признаки в теле, которые развиваются постепенно
Люди с деменцией с тельцами Леви не только испытывают проблемы с памятью и суждением, как у людей с болезнью Альцгеймера, но также, вероятно, имеют трудности с концентрацией внимания и визуальным восприятием.
Тело здоровья добавляет, что некоторые люди могут испытывать замедление движений, скованность конечностей, тремор или обмороки, неустойчивость и падения. Другие признаки включают повторяющиеся зрительные галлюцинации, нарушения сна, в том числе сонливость в течение дня.
«Симптомы обычно развиваются постепенно и становятся более серьезными в течение нескольких лет. Люди с этим заболеванием склонны переходить от состояния бдительности к сонливости или смотреть в пространство. Эти экстремальные изменения могут быть непредсказуемыми и происходить от часа к часу или изо дня в день», - говорит невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
Память часто страдает меньше, чем при других типах деменции, но люди могут подвергаться большему риску изменений настроения и поведения, таких как апатия, беспокойство, депрессия, бред и паранойя.
«Один тип бреда, известный как синдром Капгра, при котором человек считает, что друг или родственник был заменен самозванцем, может быть особенно трудным для семей», - добавила Алехина.
Другие симптомы могут включать изменения артериального давления, температуры тела и нарушение обоняния. Деменция с тельцами Леви характеризуется аномальным накоплением белков в массы, известные как тельца Леви. Этот белок также связан с болезнью Паркинсона. Люди с тельцами Леви в мозгу также имеют бляшки и клубки, связанные с болезнью Альцгеймера.
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