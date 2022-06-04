Вот почему не у всех пациентов с ожирением развивается диабет 2 типа

«Диета с высоким содержанием жиров и сахара в первую очередь действует на белую жировую ткань, вызывая связанное с микробиотой повреждение процесса синтеза энергии, что приводит к системной резистентности к инсулину. Лечение, которое изменяет микробиоту пациента таким образом, чтобы воздействовать на резистентность к инсулину в клетках макрофагов жировой ткани, может стать новой терапевтической стратегией для диабета 2 типа», - прокомментировала исследование врач-терапевт Ирина Андреева.

Сахар накапливается в кровотоке, и, если его не лечить, этот эффект повреждает многие основные органы, иногда до инвалидности или опасной для жизни степени. Ключевым фактором риска развития диабета 2 типа является избыточный вес, часто возникающий в результате употребления слишком большого количества жиров и сахара в сочетании с низкой физической активностью.Ученые стремились узнать, какие органы, биологические пути и гены играют в этом роль. Результаты, которые показывают, что определенный тип кишечного микроба приводит к образованию белой жировой ткани, содержащей клетки- макрофаги — крупные клетки, которые являются частью иммунной системы — связанные с резистентностью к инсулину.Исследователи обнаружили, что микроб Oscillibacter, обогащенный западной диетой, вызывает увеличение инсулинорезистентных макрофагов жировой ткани. Oscillibacter, вероятно, не единственный микробный регулятор экспрессии ключевого гена, который они определили — Mmp12 — и что путь Mmp12.Ранее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.