Вот почему не у всех пациентов с ожирением развивается диабет 2 типа
Диабет 2 типа — серьезное метаболическое заболевание, которым страдает примерно каждый десятый. Ранее известный как диабет взрослых, это хроническое заболевание, влияющее на то, как организм усваивает глюкозу, сахар, который является ключевым источником энергии. Этот тип диабета часто связан с ожирением.
Сахар накапливается в кровотоке, и, если его не лечить, этот эффект повреждает многие основные органы, иногда до инвалидности или опасной для жизни степени. Ключевым фактором риска развития диабета 2 типа является избыточный вес, часто возникающий в результате употребления слишком большого количества жиров и сахара в сочетании с низкой физической активностью.
Ученые стремились узнать, какие органы, биологические пути и гены играют в этом роль. Результаты, которые показывают, что определенный тип кишечного микроба приводит к образованию белой жировой ткани, содержащей клетки- макрофаги — крупные клетки, которые являются частью иммунной системы — связанные с резистентностью к инсулину.
Исследователи обнаружили, что микроб Oscillibacter, обогащенный западной диетой, вызывает увеличение инсулинорезистентных макрофагов жировой ткани. Oscillibacter, вероятно, не единственный микробный регулятор экспрессии ключевого гена, который они определили — Mmp12 — и что путь Mmp12.
«Диета с высоким содержанием жиров и сахара в первую очередь действует на белую жировую ткань, вызывая связанное с микробиотой повреждение процесса синтеза энергии, что приводит к системной резистентности к инсулину. Лечение, которое изменяет микробиоту пациента таким образом, чтобы воздействовать на резистентность к инсулину в клетках макрофагов жировой ткани, может стать новой терапевтической стратегией для диабета 2 типа», - прокомментировала исследование врач-терапевт Ирина Андреева.
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