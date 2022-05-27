Врач-трихолог рассказал как взять под контроль выпадение волос

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Врач-трихолог рассказал как взять под контроль выпадение волос

Выпадение волос — распространенная проблема среди женщин, однако всегда есть причина выпадения волос, и часто есть способ ее исправить. Вот четыре совета экспертов, которые помогут вернуть контроль над вашими волосами.
Эта проблема оказала глубокое влияние на повседневную жизнь женщин: 90 процентов сказали, что они думали о выпадении волос по крайней мере несколько раз в день. Это привело к тому, что многие признали, что выход на улицу, общение и отказ от фотосъемки влияет на уверенность в себе.

Женщины находятся в тисках пандемии выпадения волос. Выпадение волос у женщин всегда было распространенной проблемой. Но проблемы обострились за последние несколько лет из-за огромного психологического и физического стресса, включая ковид.

Трихолог Олег Спиридонов рассказал эксклюзивно для МедикФорум:
"Я вижу так много женщин, страдающих от выпадения волос из-за неправильного питания, которое возникло из-за самоограничения, отказа от сбалансированной, свежей и полезной пищи, а также из-за дезинформации о том, как выглядит здоровое питание. Я также каждую неделю консультирую женщин с невыявленным и нелеченным дефицитом железа, ферритина, витамина B12 и витамина D и гормональным дисбалансом, которые ухудшают как линьку, так и изменения плотности".

Как предотвратить выпадение волос


Придерживайтесь сбалансированной, красочной и разнообразной диеты


Соблюдайте сбалансированную, яркую, разнообразную и сезонную диету, богатую энергией, белками, полезными жирами, витамином B12, цинком и железом.

Позаботьтесь о своей коже головы


«Все, от воспаления кожи головы и микробного дисбаланса до генетики и гормональной чувствительности, может повлиять на здоровье ваших волосяных фолликулов и волос, которые вырастают из них. Используйте ежедневные продукты для местного применения, чтобы помочь стимулировать и защитить кожу головы как от внутренних, так и от внешних агрессоров», - говорит Спиридонов.

При выпадение волос важно проконсультироваться со специалистом.

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