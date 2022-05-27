Врач-трихолог рассказал как взять под контроль выпадение волос

"Я вижу так много женщин, страдающих от выпадения волос из-за неправильного питания, которое возникло из-за самоограничения, отказа от сбалансированной, свежей и полезной пищи, а также из-за дезинформации о том, как выглядит здоровое питание. Я также каждую неделю консультирую женщин с невыявленным и нелеченным дефицитом железа, ферритина, витамина B12 и витамина D и гормональным дисбалансом, которые ухудшают как линьку, так и изменения плотности".

Как предотвратить выпадение волос

Придерживайтесь сбалансированной, красочной и разнообразной диеты

Позаботьтесь о своей коже головы

«Все, от воспаления кожи головы и микробного дисбаланса до генетики и гормональной чувствительности, может повлиять на здоровье ваших волосяных фолликулов и волос, которые вырастают из них. Используйте ежедневные продукты для местного применения, чтобы помочь стимулировать и защитить кожу головы как от внутренних, так и от внешних агрессоров», - говорит Спиридонов.