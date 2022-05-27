Врач-трихолог рассказал как взять под контроль выпадение волос
Выпадение волос — распространенная проблема среди женщин, однако всегда есть причина выпадения волос, и часто есть способ ее исправить. Вот четыре совета экспертов, которые помогут вернуть контроль над вашими волосами.Эта проблема оказала глубокое влияние на повседневную жизнь женщин: 90 процентов сказали, что они думали о выпадении волос по крайней мере несколько раз в день. Это привело к тому, что многие признали, что выход на улицу, общение и отказ от фотосъемки влияет на уверенность в себе.
Женщины находятся в тисках пандемии выпадения волос. Выпадение волос у женщин всегда было распространенной проблемой. Но проблемы обострились за последние несколько лет из-за огромного психологического и физического стресса, включая ковид.
Трихолог Олег Спиридонов рассказал эксклюзивно для МедикФорум:
"Я вижу так много женщин, страдающих от выпадения волос из-за неправильного питания, которое возникло из-за самоограничения, отказа от сбалансированной, свежей и полезной пищи, а также из-за дезинформации о том, как выглядит здоровое питание. Я также каждую неделю консультирую женщин с невыявленным и нелеченным дефицитом железа, ферритина, витамина B12 и витамина D и гормональным дисбалансом, которые ухудшают как линьку, так и изменения плотности".
Как предотвратить выпадение волос
Придерживайтесь сбалансированной, красочной и разнообразной диеты
Соблюдайте сбалансированную, яркую, разнообразную и сезонную диету, богатую энергией, белками, полезными жирами, витамином B12, цинком и железом.
Позаботьтесь о своей коже головы
«Все, от воспаления кожи головы и микробного дисбаланса до генетики и гормональной чувствительности, может повлиять на здоровье ваших волосяных фолликулов и волос, которые вырастают из них. Используйте ежедневные продукты для местного применения, чтобы помочь стимулировать и защитить кожу головы как от внутренних, так и от внешних агрессоров», - говорит Спиридонов.
При выпадение волос важно проконсультироваться со специалистом.
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