Высокое давление: зеленый фрукт, вызывающий гипертонию, «содержит много соли»
В среднем кто-то умирает от болезни сердца каждые три минуты. Эксперты считают, что основной причиной потери лет жизни являются болезни. Причина этого связана со средним возрастом жертв сердечного приступа по сравнению со средним возрастом пациентов с деменцией.
Хотя болезни сердца являются одним из самых серьезных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, к счастью, с ними можно справиться.
"Самый эффективный способ справиться с гипертонией — изменить образ жизни, включая отказ от курения, снижение потребления алкоголя, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание, состоящее из фруктов и овощей. Однако, в то время как большинство овощей оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, некоторые из них этого не делают", - сказал кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Несмотря на то, что оливки являются обычным дополнением к обеду, они не рекомендуются тем, кто пытается контролировать свое кровяное давление. Причина этого, заключается в том, что оливки «содержат много соли»; чем выше потребление соли, тем выше повышается кровяное давление.
«Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя вода в крови означает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов, повышая кровяное давление. Если у вас уже есть высокое кровяное давление, слишком много соли повысит его еще больше, и это может означать, что любые лекарства от кровяного давления не работают так, как должны», - добавил Варфоломеев.
Лекарства от кровяного давления, которые часто принимают пациенты, включают ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина-2, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы и диуретики.
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