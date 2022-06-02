Высокое давление: зеленый фрукт, вызывающий гипертонию, «содержит много соли»

"Самый эффективный способ справиться с гипертонией — изменить образ жизни, включая отказ от курения, снижение потребления алкоголя, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание, состоящее из фруктов и овощей. Однако, в то время как большинство овощей оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, некоторые из них этого не делают", - сказал кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Несмотря на то, что оливки являются обычным дополнением к обеду, они не рекомендуются тем, кто пытается контролировать свое кровяное давление. Причина этого, заключается в том, что оливки «содержат много соли»; чем выше потребление соли, тем выше повышается кровяное давление.

«Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя вода в крови означает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов, повышая кровяное давление. Если у вас уже есть высокое кровяное давление, слишком много соли повысит его еще больше, и это может означать, что любые лекарства от кровяного давления не работают так, как должны», - добавил Варфоломеев.