Каждый лишний час телевизора грозит инсультом
Чем больше времени вы проводите рядом с телевизором, тем это хуже. Американские учёные выяснили, что для лиц старше 60 каждый лишний час у телевизора увеличивает риск инсульта на 14%.
Учёные из Университета Сан-Диего провели исследование, которое можно назвать и ещё одной рекомендаций почаще вставать с дивана. По мере старения человека оставляют силы, и его движения становятся более медленными. Из этого людям комфортнее просто сидеть на диване и ничего не делать. А интереснее всего при этом просматривать телевизор или что-нибудь читать. Но сидячий образ жизни после 60 и 70 - крайне опасная штука. Каждый дополнительный час, проведённый в сидячем положении, увеличивает риск инсульта на 14%, как показало исследование.
Плохо двигающиеся на протяжении 13 и более часов в день люди на 44% чаще сталкиваются с инсультом, по сравнению с теми, кто проводит в сидячем положении не более 11 часов. В противоположность этому, выполнение всего 25 минут умеренных физических нагрузок вроде пеших прогулок или велосипедного спорта ежедневно сокращает риск острого нарушения мозгового кровообращения на 40%.
Предыдущие исследования уже показывали, что сидячий образ жизни может приводить к скоплению в наших артериях жировых отложений или бляшек. А это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Физические нагрузки помогают уменьшить риск инсульта за счёт снижения показателей холестерина и артериального давления. Всё это сокращает и уровень жировых отложений в артериях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сан-Диего
Здоровье
публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния,
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