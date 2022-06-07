Статины: побочный эффект, который может принять «агрессивное» и «фатальное» течение
Статины находятся в эпицентре профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ежегодно помогая миллионам людей избежать сердечных приступов. Одним из недостатков препарата являются его побочные эффекты, которые мешают многим продолжать лечение. Более серьезные осложнения возникают исключительно редко, но если они случаются, они могут привести к летальному исходу, если не будет оказана неотложная помощь.
«Вызванная статинами некротизирующая миопатия является исключительно редким, но разрушительным осложнением статиновой терапии, которое может возникнуть в любое время после ее начала. Это следует рассматривать у пациентов, у которых развивается слабость проксимальных мышц и отмечается повышенный уровень креатинфосфокиназы при приеме статинов», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Фосфокиназа представляет собой фермент, обычно обнаруживаемый в сердце, головном мозге и скелетных мышцах тела. Уровни, как правило, повышаются до высоких уровней, когда была основная травма или стресс в мышечной ткани, сердце или мозге.
Случаи миопатии у пользователей статинов, как правило, серьезно влияют на произвольные движения, такие как ходьба.
"Иногда осложнения, связанные с мышцами, проявляются в сочетании с характерной кожной сыпью, которая с медицинской точки зрения признается дерматомиозитом (СД), От СД нет лекарства, но может наступить период улучшения симптомов".
Некоторые случаи СД, причиной которых являются статины, могут иметь неблагоприятные исходы даже при отмене препарата.
Такое прогрессирование крайне необычно для вызванного статинами дерматомиозита. Статиновый дерматомиозит является редким побочным эффектом, связанным с его использованием, и было зарегистрировано очень мало случаев с летальным исходом.
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