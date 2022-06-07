Статины: побочный эффект, который может принять «агрессивное» и «фатальное» течение

«Вызванная статинами некротизирующая миопатия является исключительно редким, но разрушительным осложнением статиновой терапии, которое может возникнуть в любое время после ее начала. Это следует рассматривать у пациентов, у которых развивается слабость проксимальных мышц и отмечается повышенный уровень креатинфосфокиназы при приеме статинов», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

"Иногда осложнения, связанные с мышцами, проявляются в сочетании с характерной кожной сыпью, которая с медицинской точки зрения признается дерматомиозитом (СД), От СД нет лекарства, но может наступить период улучшения симптомов".