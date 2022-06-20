Диабет 2 типа: ранний признак высокого уровня сахара, который вы замечаете только ночью
Если вы обнаружите, что постоянно просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет, чтобы помочиться, это может указывать на то, что ваше тело пытается избавиться от избыточного сахара в крови, - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева.
При диабете 2 типа гормон инсулин выходит из строя, поджелудочной железы либо недостаточно вырабатывается, либо она неисправна. Инсулин необходим для того, чтобы клетки организма получали энергию, обеспечиваемую пищей в виде глюкозы.
"Без правильной работы инсулина глюкоза, полученная из продуктов, которые вы едите, накапливается в кровеносных сосудах. Избыток глюкозы в кровеносных сосудах не является здоровым; на самом деле, это может быть опасно", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.
Врач утверждает, что повышение уровня сахара в крови может привести к повышенному риску:
- Сердечное заболевание
- Болезнь периферических артерий
- Инсульт
- Инфаркт
- Сердечная недостаточность
- Болезнь почек
- Потеря зрения
Симптомы диабета 2 типа:
- Чувство жажды все время
- Чувствую себя очень усталым
- Похудение без усилий
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
- Порезы или раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
«Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше. Раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем», - говорит доктор.
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