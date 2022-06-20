Диабет 2 типа: ранний признак высокого уровня сахара, который вы замечаете только ночью

141 Фото: pexels.com
Диабет 2 типа: ранний признак высокого уровня сахара, который вы замечаете только ночью

Если вы обнаружите, что постоянно просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет, чтобы помочиться, это может указывать на то, что ваше тело пытается избавиться от избыточного сахара в крови, - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева.

При диабете 2 типа гормон инсулин выходит из строя, поджелудочной железы либо недостаточно вырабатывается, либо она неисправна. Инсулин необходим для того, чтобы клетки организма получали энергию, обеспечиваемую пищей в виде глюкозы.
Диабет 2 типа: 2 признака высокого уровня сахара в крови, которые усиливаются ночью


"Без правильной работы инсулина глюкоза, полученная из продуктов, которые вы едите, накапливается в кровеносных сосудах. Избыток глюкозы в кровеносных сосудах не является здоровым; на самом деле, это может быть опасно", - говорит  эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.

Врач утверждает, что повышение уровня сахара в крови может привести к повышенному риску:
  • Сердечное заболевание
  • Болезнь периферических артерий
  • Инсульт
  • Инфаркт
  • Сердечная недостаточность
  • Болезнь почек
  • Потеря зрения
Помимо пробуждения ночью с позывами к мочеиспусканию, что также может быть признаком других проблем со здоровьем, высокий уровень сахара в крови может вызывать другие контрольные признаки.
Диабет 2 типа: ночной признак высокого уровня сахара в крови


Симптомы диабета 2 типа:
  • Чувство жажды все время
  • Чувствую себя очень усталым
  • Похудение без усилий
  • Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение
Быстрый визит к врачу может подтвердить диабет 2 типа с помощью анализа крови.
«Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше. Раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем», - говорит доктор.

Ранее Медикфорум писал о напитках для стабилизации давления.
Диабет 2 типа: чувство ночью, которое может указывать на высокий уровень сахара в крови


Теги : диабет второго типа, симптомы диабета, советы врачей