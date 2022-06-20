Диабет 2 типа: ранний признак высокого уровня сахара, который вы замечаете только ночью

"Без правильной работы инсулина глюкоза, полученная из продуктов, которые вы едите, накапливается в кровеносных сосудах. Избыток глюкозы в кровеносных сосудах не является здоровым; на самом деле, это может быть опасно", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева в интервью МедикФорум.

Сердечное заболевание

Болезнь периферических артерий

Инсульт

Инфаркт

Сердечная недостаточность

Болезнь почек

Потеря зрения

Чувство жажды все время

Чувствую себя очень усталым

Похудение без усилий

Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница

Порезы или раны заживают дольше

Затуманенное зрение

«Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше. Раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем», - говорит доктор.