Что помогает от отеков ног в жару: советы медиков

«Отек ног в жаркую погоду связан с перестройкой работы сердечно-сосудистой системы и с функциональной венозной недостаточностью. На жаре сосуды ног расширяются, вены хуже справляются со своей работой, и отток крови по ним замедляется – возникает отечность», - рассказали врачи.

«Большое количество жидкости в организме поможет сердцу адекватно поддерживать свою функцию насоса», - объяснил медик.

«в добавление к обильному питью пользоваться охлаждающими мазями, которые содержат ментол или мяту».