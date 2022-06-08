Что помогает от отеков ног в жару: советы медиков

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отек ступней

Отеки ног в жару практически неизбежны, их возникновение связано с адаптацией организма к некомфортным условиям существования –можно ли с этим что-то сделать?

Российские медики (невролог профессор Ринат Гимранов и хирург Василий Гаврилов) поделились в интервью советами о том, как можно помочь ногам, отекающим в жаркую погоду. Специалисты отметили, что отеки нижних конечностей в летнюю жару возникают как следствие физиологических процессов, происходящих в человеческом теле под воздействием высоких температур.

«Отек ног в жаркую погоду связан с перестройкой работы сердечно-сосудистой системы и с функциональной венозной недостаточностью. На жаре сосуды ног расширяются, вены хуже справляются со своей работой, и отток крови по ним замедляется – возникает отечность», - рассказали врачи.

Что же помогает от отеков ног в жару?

По словам профессора Гимранова, одним из способов справиться с такой отечностью является питье воды – за день, например, можно выпивать до трех литров.

«Большое количество жидкости в организме поможет сердцу адекватно поддерживать свою функцию насоса», - объяснил медик.

Другой совет эксперта: нужно периодически делать какие-нибудь упражнения для ног. Что в этом плане полезно: движения стопами от тела и к телу, вращение ими, перекатывание подошв ступней по полу от носка к пятке и обратно, попытки захватывать ногой предметы с пола, упражнение «велосипед» и другие. Работа мышц способствует более активной циркуляции жидкости, уменьшению застойных явлений, подчеркнул ученый.

По мнению хирурга Гаврилова, людям с сидячей работой для профилактики отеков следует использовать компрессионный трикотаж. Также медик посоветовал

«в добавление к обильному питью пользоваться охлаждающими мазями, которые содержат ментол или мяту».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отеки ног могут быть симптомом некоторых опасных заболеваний.
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