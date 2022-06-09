Как прожить дольше: популярный горячий напиток, который продлевает жизнь
Ученые все больше говорят о многочисленных преимуществах горячего черного напитка — кофе. Согласно исследованиям, кофе связан с более низким риском смертности от всех причин, а некоторые исследования подтверждают его способность снижать риск сердечных заболеваний и рака.
"Если вы предпочитаете чашку кофе вместо чая, вы можете быть на что-то, поскольку напиток предлагает некоторые положительные преимущества. Количество было установлено на уровне более трех чашек кофе в день. Участники исследования, которые выпили большую часть горячего напитка, имели «значительно» более низкую смертность от всех причин", - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.
Существует связь между кофе и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые обнаружили, что чем больше люди пили кофе, тем ниже был их риск сердечной недостаточности. Однако это не относилось к людям, которые пили только версию напитка без кофеина.
«Связь между кофеином и снижением риска сердечной недостаточности была неожиданной. Кофе и кофеин часто считаются населением в целом «плохими» для сердца, потому что люди связывают их с учащенным сердцебиением, высоким давлением. Постоянная взаимосвязь между увеличением потребления кофеина и снижением риска сердечной недостаточности переворачивает это предположение с ног на голов».
Умеренное потребление кофеина, около 400 мг кофеина в день (эквивалент 5 небольших чашек кофе) можно употреблять в рамках здорового сбалансированного питания и активного образа жизни.
Ранее Медикфорум писал о самой опасной группе крови.
Оставить комментарий