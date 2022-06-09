Как прожить дольше: популярный горячий напиток, который продлевает жизнь

"Если вы предпочитаете чашку кофе вместо чая, вы можете быть на что-то, поскольку напиток предлагает некоторые положительные преимущества. Количество было установлено на уровне более трех чашек кофе в день. Участники исследования, которые выпили большую часть горячего напитка, имели «значительно» более низкую смертность от всех причин", - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.

«Связь между кофеином и снижением риска сердечной недостаточности была неожиданной. Кофе и кофеин часто считаются населением в целом «плохими» для сердца, потому что люди связывают их с учащенным сердцебиением, высоким давлением. Постоянная взаимосвязь между увеличением потребления кофеина и снижением риска сердечной недостаточности переворачивает это предположение с ног на голов».