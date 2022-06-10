Деменция: фрукты двух цветов могут оказывать «самый сильный защитный эффект»
Растущая распространенность деменции увеличивает нагрузку на перегруженные органы здоровья. Однако усилия по снижению риска можно предпринимать на всех этапах жизни. По словам одного эксперта, ключевой профилактической мерой может быть выбор фруктов определенного цвета.
Они состоят из нескольких подтипов пигмента, ответственных за придание цвета растительным продуктам.
Антоцианы — наиболее распространенный класс флавоноидов — обычно содержатся во фруктах красного, синего, желтого или оранжевого цвета. Есть свидетельства того, что последние два обеспечивают наилучшую защиту от деменции.
Терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о профилактике деменции с помощью правильных продуктов:
«Основной процесс, связанный со снижением когнитивных функций, начинается в раннем взрослом возрасте и, вероятно, даже раньше. Поэтому я не думаю, что мы можем начинать профилактику рано. Несколько исследований подтверждают идею о том, что деменцию можно предотвратить или отсрочить, выбрав красочную пищу. Появляется все больше свидетельств того, что флавоноиды являются мощными источниками энергии, когда речь идет о предотвращении ухудшения ваших мыслительных навыков с возрастом», - говорит Анедреева.
Фрукты, которые содержат наибольшее количество флавоноидов:
- Яблоки
- Ежевика
- Черника
- Сельдерей
- Вишня
- Грейпфрут
- Апельсины
- Груши
- Перец
- Клубника
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