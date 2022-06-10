Деменция: фрукты двух цветов могут оказывать «самый сильный защитный эффект»





«Основной процесс, связанный со снижением когнитивных функций, начинается в раннем взрослом возрасте и, вероятно, даже раньше. Поэтому я не думаю, что мы можем начинать профилактику рано. Несколько исследований подтверждают идею о том, что деменцию можно предотвратить или отсрочить, выбрав красочную пищу. Появляется все больше свидетельств того, что флавоноиды являются мощными источниками энергии, когда речь идет о предотвращении ухудшения ваших мыслительных навыков с возрастом», - говорит Анедреева.

Яблоки

Ежевика

Черника

Сельдерей

Вишня

Грейпфрут

Апельсины

Груши

Перец

Клубника