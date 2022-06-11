Сон даже при небольшом количестве света провоцирует инсулинорезистентность
Некоторые люди обнаруживают, что не могут заснуть , если в их спальне есть даже малейшее мерцание света. Новое исследование предполагает, что сон в кромешной тьме является веским аргументом для здоровья.
Воздействие даже небольшого количества окружающего света в ночное время может нанести вред сердечно-сосудистой системе во время сна и повысить резистентность к инсулину на следующее утро. Инсулинорезистентность является осложнением, которое может привести к развитию сахарного диабета.
"Научные данные говорят о том, что чрезмерное воздействие вечернего света может негативно повлиять на метаболические функции, а именно на снижение толерантности к глюкозе (сахару в крови) и снижение резистентности к инсулину. Проще говоря, воздействие света перед сном может нанести вред сну и некоторым физиологическим функциям", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследования.
Ваш мозг использует присутствие света как сигнал о том, что пора бодрствовать и быть начеку, а темноту — как сигнал о том, что пора отключаться и спать. Воздействие света активирует симпатическую нервную систему (СНС) и увеличивает частоту сердечных сокращений, поэтому вы бодры и готовы к новому дню.
С другой стороны, ночью парасимпатическая нервная система (ПНС) — ваша система отдыха и пищеварения — должна взять на себя инициативу, способствуя расслаблению, снижению частоты сердечных сокращений и поддержанию здорового обмена веществ.
А когда солнце садится и наступает темнота, мозг вырабатывает гормон сна мелатонин, отвечающий за информирование вашего организма о том, что пора успокоиться и вздремнуть.
"Сон в комнате с умеренным освещением может увеличить частоту сердечных сокращений и активировать симпатическую нервную систему во время сна, а также ухудшить вашу способность регулировать уровень глюкозы на следующее утро".
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