Сон даже при небольшом количестве света провоцирует инсулинорезистентность

"Научные данные говорят о том, что чрезмерное воздействие вечернего света может негативно повлиять на метаболические функции, а именно на снижение толерантности к глюкозе (сахару в крови) и снижение резистентности к инсулину. Проще говоря, воздействие света перед сном может нанести вред сну и некоторым физиологическим функциям", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследования.

"Сон в комнате с умеренным освещением может увеличить частоту сердечных сокращений и активировать симпатическую нервную систему во время сна, а также ухудшить вашу способность регулировать уровень глюкозы на следующее утро".