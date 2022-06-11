Мифы об уходе за кожей развенчаны: почему нельзя использовать зубную пасту и лимонный сок на коже

"Какой у вас тип кожи? Есть ли у вас кожные заболевания? У тебя есть какие-нибудь аллергии? Есть ряд вещей, которые следует учитывать, прежде чем начинать какое-либо лечение. Изучите все, что может предложить Google, но не забудьте проверить, одобрена ли информация дерматологами или подтверждена ли она научными исследованиями, чтобы избежать катастрофы, которая оставит у вас больше, чем красное лицо", предупреждает Гольдин.

Зубная паста работает от прыщей?

"Абсолютно нет! Она создана для зубов, а не для кожи. Зубная паста содержит ингредиенты, которые могут повредить кожу. У него также высокий уровень pH около девяти, что слишком щелочно для нашего кожного барьера".

Худшее домашнее средство по уходу за кожей?

«Лимон имеет очень низкий уровень pH и может нарушить и ослабить естественный барьер кожи. Нанесение чистого лимонного сока на кожу также может вызвать сильное раздражение, которое по иронии судьбы может привести к пигментации, а не лечить ее».