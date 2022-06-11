Мифы об уходе за кожей развенчаны: почему нельзя использовать зубную пасту и лимонный сок на коже
Некоторые из популярных советов и, что еще более тревожно, те, которые пользуются наибольшей популярностью, на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы, утверждает дерматолог Григорий Гольдин в интервью МедикФорум.
Но мифы об уходе за кожей не ограничиваются тем, что они потенциально вредны для вашей кожи; они также могут нанести ущерб обществу в целом.
Очень важно провести исследование, прежде чем начинать какие-либо новые процедуры или продукты для кожи. И чтобы разработать идеальную формулу для вас, необходимо принять во внимание множество факторов.
"Какой у вас тип кожи? Есть ли у вас кожные заболевания? У тебя есть какие-нибудь аллергии? Есть ряд вещей, которые следует учитывать, прежде чем начинать какое-либо лечение. Изучите все, что может предложить Google, но не забудьте проверить, одобрена ли информация дерматологами или подтверждена ли она научными исследованиями, чтобы избежать катастрофы, которая оставит у вас больше, чем красное лицо", предупреждает Гольдин.
Хотя есть несколько простых отправных точек, которые нужно сделать дома, например, пить больше воды, чтобы повысить влажность кожи, очень важно доверять экспертам и следовать им, когда дело доходит до нанесения чего-либо на лицо.
Зубная паста работает от прыщей?
Дерматолог сказал:
"Абсолютно нет! Она создана для зубов, а не для кожи. Зубная паста содержит ингредиенты, которые могут повредить кожу. У него также высокий уровень pH около девяти, что слишком щелочно для нашего кожного барьера".
Худшее домашнее средство по уходу за кожей?
«Лимон имеет очень низкий уровень pH и может нарушить и ослабить естественный барьер кожи. Нанесение чистого лимонного сока на кожу также может вызвать сильное раздражение, которое по иронии судьбы может привести к пигментации, а не лечить ее».
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