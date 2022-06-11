Названы 4 симптома, которые возникают ночью и могут указывать на тромб

«Если обильное слюнотечение во время ночного сна учащается и происходит только с одной стороны рта, это может быть очень тревожным симптомом».

Врачами были названы симптомы, которые возникают ночью и могут указывать на возникновение тромба – сгустка крови на стенке сосуда, способного оторваться и вызвать эмболию (закупорку) артерии важнейших органов. Их доводы опубликовало издание Sina.com.Тромбы возникают, когда кровь становится густой. При загустении крови могут возникать нарушения мозгового кровообращения, что, в свою очередь, способствует дискомфортным состояниям после пробуждения от сна – голова может казаться тяжелой, кружиться.Из-за густой крови, усиливающей склонность человека к тромбозу, кровоснабжение легких ослабевает, ухудшается доставка кислорода. Эти изменения отрицательно воздействуют на дыхательную систему, поэтому в груди ночью может возникать дискомфорт, стесненность, ощущение давления.Еще один симптом, который возникают ночью и может указывать на тромб, – это холодные ноги и руки. Подобное чувство охлаждения конечностей, их онемение, покалывание говорят о том, что нормальное кровообращение в них нарушено.По словам медиков,Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает защитить сердце в жару.