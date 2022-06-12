Кардиолог Сухарева рассказала, как определить износ своего сердца

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плохое самочувствие

В случае износа сердечной мышцы могут возникать «тревожные симптомы», о них рассказала врач-кардиолог Марина Сухарева.

В интервью Сухарева сообщила, как можно определить наличие износа у своего сердца. Кардиолог заметила, что при появлении некоторых признаков необходим оперативно обращаться за медпомощью. По словам медика, эти «тревожные симптомы» могут включать следующие изменения в самочувствии.
  • Учащение пульса, тахикардия.
  • Склонность к отекам.
  • Одышка.
  • Бледная и склонная к сухости кожа.
  • Быстро возникающее утомление, слабость.
  • Скачки артериального давления.
Сухарева добавила: появление данных симптомов может означать, что негативные процессы или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы являются очень серьезными. Врач посоветовала не допускать их возникновения, проходя профилактические проверки и осмотры.

Также эксперт рассказала, как определить существующий износ своего сердца, сердечную аритмию.

«Следует регулярно проверять пульс в области предплечья и шеи. Если результаты в этих двух областях разные, то стоит сходить к кардиологу».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при попытке помочь во время скачка давления.
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