Кардиолог Сухарева рассказала, как определить износ своего сердца

Учащение пульса, тахикардия.

Склонность к отекам.

Одышка.

Бледная и склонная к сухости кожа.

Быстро возникающее утомление, слабость.

Скачки артериального давления.

«Следует регулярно проверять пульс в области предплечья и шеи. Если результаты в этих двух областях разные, то стоит сходить к кардиологу».