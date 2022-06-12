Кардиолог Сухарева рассказала, как определить износ своего сердца
В случае износа сердечной мышцы могут возникать «тревожные симптомы», о них рассказала врач-кардиолог Марина Сухарева.
В интервью Сухарева сообщила, как можно определить наличие износа у своего сердца. Кардиолог заметила, что при появлении некоторых признаков необходим оперативно обращаться за медпомощью. По словам медика, эти «тревожные симптомы» могут включать следующие изменения в самочувствии.
- Учащение пульса, тахикардия.
- Склонность к отекам.
- Одышка.
- Бледная и склонная к сухости кожа.
- Быстро возникающее утомление, слабость.
- Скачки артериального давления.
Также эксперт рассказала, как определить существующий износ своего сердца, сердечную аритмию.
«Следует регулярно проверять пульс в области предплечья и шеи. Если результаты в этих двух областях разные, то стоит сходить к кардиологу».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при попытке помочь во время скачка давления.
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