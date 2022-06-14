Как остановить отеки стоп и лодыжек в жаркую погоду

«Опухшие ступни и лодыжки из-за жаркой погоды обычно называют тепловым отеком, когда жидкость «застревает» в тканях, вызывая отек. Отек в течение короткого периода времени, вероятно, не вызовет каких-либо серьезных последствий для здоровья, но если вы испытываете отек в течение длительного периода времени, это может быть связано с другими причинами, такими как основное заболевание. В этом случае, возможно, стоит обратиться к вашему лечащему врачу», - говорит Понамарева.

Как остановить отеки ног и лодыжек в жару

Оставайтесь гидратированными

«Несмотря на то, что опухшие ноги вызваны скоплением жидкости, употребление достаточного количества воды может помочь предотвратить отек».

Ограничьте потребление алкоголя

Держитесь подальше от солнца

Сократите потребление соли