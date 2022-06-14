Как остановить отеки стоп и лодыжек в жаркую погоду
Жаркая летняя погода может вызвать необычно опухшие ступни и лодыжки, когда вокруг тканей скапливается жидкость. Хотя проблема обычно исчезает после того, как ваше тело остынет, припухлость и ощущение припухлости могут быть неудобными и смущающими в изнуряющую жару. К счастью, есть несколько простых способов уменьшить вероятность отека ног этим летом, но какие? МедикФорум поговорил с диетологом диетологом Василисой Пономарёвой, чтобы выяснить это.
«Опухшие ступни и лодыжки из-за жаркой погоды обычно называют тепловым отеком, когда жидкость «застревает» в тканях, вызывая отек. Отек в течение короткого периода времени, вероятно, не вызовет каких-либо серьезных последствий для здоровья, но если вы испытываете отек в течение длительного периода времени, это может быть связано с другими причинами, такими как основное заболевание. В этом случае, возможно, стоит обратиться к вашему лечащему врачу», - говорит Понамарева.
Как остановить отеки ног и лодыжек в жару
Существует множество натуральных средств, которые могут предотвратить опухание конечностей в жаркую погоду, и это так же просто, как изменить то, как вы едите и пьете.
Оставайтесь гидратированными
«Несмотря на то, что опухшие ноги вызваны скоплением жидкости, употребление достаточного количества воды может помочь предотвратить отек».
Гидратация имеет решающее значение не только для пополнения потерянной жидкости из-за потоотделения, но также важно контролировать уровень соли в крови.
Ограничьте потребление алкоголя
По словам диетолога, чрезмерное употребление алкоголя может увеличить вероятность отеков и на других частях тела, включая лицо, руки и пальцы.
Держитесь подальше от солнца
Охлаждение тела — самый простой способ предотвратить и уменьшить отек.
Сократите потребление соли
В жаркую погоду следует избегать чрезмерного употребления соли, чтобы избежать обезвоживания, а также уменьшить отечность рук, ног и лодыжек.
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