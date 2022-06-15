Симптомы повышенного холестерина: врач говорит о плохом выпрямлении пальцев

«Контрактура Дюпюитрена чаще возникает у людей с повышенным уровнем холестерин, но также ее возникновению могут поспособствовать курение, прием алкоголя, заболевание диабетом», - заметила врач.

Роговичная дуга – по окружности роговицы возникает сероватый или белый ободок. Если это происходит у человека в возрасте до 40 лет, то скорее всего свидетельствует о повышенном уровне холестерина.

Ксантелазмы – беловатые или желтоватые шишки, возникающие на лице вокруг глаз и носа.

Отсутствие нормального пульса при прощупывании конечностей.

Шумы в сердце.