Симптомы повышенного холестерина: врач говорит о плохом выпрямлении пальцев
Деформация руки, известная плохим выпрямлением пальцев – контрактура Дюпюитрена – является одним из внешних проявлений повышенного уровня холестерина в организме, говорит врач Дебора Ли.
Врач рассказала в интервью, что проблема с выпрямлением двух пальцев на руке может возникать как последствие избытка холестерина, скопившегося в теле. Медик напомнила, что при его повышении возникают проблемы с кровообращением, поскольку холестерин накапливается в артериях и сосудах, нередко критически сужая их внутреннее пространство. Кроме того, он способен откладываться на сухожилиях. В результате может возникнуть нарушение, при котором перестают нормально выпрямляться четвертый и пятый пальцы на руке.
Врач Ли заявила, что такая проблема с двумя пальцами известна как контрактура Дюпюитрена, данная деформация может сделать безымянный палец и мизинец «навсегда согнутыми». По словам медика, сухожилия, связанные с четвертым и пятым пальцем на ладонях, напрягаются и сокращаются, поэтому становится трудно полностью их выпрямить.
Со временем плохо работающие пальцы становятся склонны к искривлению.
«Контрактура Дюпюитрена чаще возникает у людей с повышенным уровнем холестерин, но также ее возникновению могут поспособствовать курение, прием алкоголя, заболевание диабетом», - заметила врач.
Другие признаки, на которые стоит обратить внимание.
- Роговичная дуга – по окружности роговицы возникает сероватый или белый ободок. Если это происходит у человека в возрасте до 40 лет, то скорее всего свидетельствует о повышенном уровне холестерина.
- Ксантелазмы – беловатые или желтоватые шишки, возникающие на лице вокруг глаз и носа.
- Отсутствие нормального пульса при прощупывании конечностей.
- Шумы в сердце.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на наличие камней в почках.
Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
врач интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy., медицинский писатель
Оставить комментарий