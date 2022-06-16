Диабет 2 типа: диетолог назвал добавку, которая снижает уровень сахара на 36% за считанные минуты
Диабет характеризуется дисфункцией глюкозы в крови, которую необходимо тщательно контролировать, чтобы предотвратить ухудшение здоровья. Естественно, немалую роль в этом играет диета. Следует максимально избегать продуктов с высоким гликемическим индексом, так как они вызывают ненужные скачки уровня глюкозы. Однако прием определенных добавок может снизить постпрандиальный уровень сахара в крови на ошеломляющие 36 процентов.
Повышенный уровень сахара в крови является ключевым фактором ряда заболеваний, включая метаболический синдром и преддиабет.
В некоторых случаях это может способствовать развитию диабета 2 типа, который считается пожизненным заболеванием.
Диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум о пользе добавок для контроля сахара.
"Женьшень, витамин D, магний, пробиотики, берберин и добавки с корицей продемонстрировали сильное снижение уровня сахара в крови. В исследованиях на людях и в лабораторных условиях было предложено, чтобы корица и экстракты корицы снижали уровень глюкозы, индуцировали выделение инсулина и оказывали инсулиноподобное действие".
Ранее исследователи обнаружили, что корица неэффективна для снижения уровня глюкозы в крови. У добровольцев, которые ели от одного до шести граммов корицы в течение примерно 40 дней, уровень сахара в крови снизился на 24 процента.
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