Диабет 2 типа: диетолог назвал добавку, которая снижает уровень сахара на 36% за считанные минуты

"Женьшень, витамин D, магний, пробиотики, берберин и добавки с корицей продемонстрировали сильное снижение уровня сахара в крови. В исследованиях на людях и в лабораторных условиях было предложено, чтобы корица и экстракты корицы снижали уровень глюкозы, индуцировали выделение инсулина и оказывали инсулиноподобное действие".

Повышенный уровень сахара в крови является ключевым фактором ряда заболеваний, включая метаболический синдром и преддиабет.В некоторых случаях это может способствовать развитию диабета 2 типа, который считается пожизненным заболеванием.Диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум о пользе добавок для контроля сахара.Ранее исследователи обнаружили, что корица неэффективна для снижения уровня глюкозы в крови. У добровольцев, которые ели от одного до шести граммов корицы в течение примерно 40 дней, уровень сахара в крови снизился на 24 процента.Ранее МедикФорум писал о том, как избежать спазма сосудов.