Диетолог Строков: 4 овоща и 1 фрукт, которые вызывают «очень быстрое» повышение уровня сахара в крови
Диабет 2 типа означает, что поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или инсулин, который она производит, не поглощается клетками. Это проблематично, потому что инсулин регулирует уровень сахара в крови — основной тип сахара в крови. Лишившись этого механизма, уровень сахара в крови может резко возрасти, что, в свою очередь, вызовет целый ряд проблем.
К счастью, диета предлагает альтернативные средства снижения уровня сахара в крови. Ключевым моментом является сокращение продуктов с высоким содержанием углеводов, потому что некоторые продукты с высоким содержанием углеводов расщепляются на глюкозу (сахар в крови) относительно быстро, что приводит к скачкам уровня сахара в крови.
Худшими виновниками являются продукты, содержащие крахмал, объясняет диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум:
«Все они содержат углеводы, которые расщепляются на глюкозу и используются нашими клетками в качестве топлива. Проблема некоторых крахмалистых продуктов заключается в том, что они могут быстро повышать уровень глюкозы в крови, что может затруднить вам контроль над диабетом».
Несмотря на то, что овощи являются полезным продуктом, вы должны есть ограниченное количество из более крахмалистых сортов.
Диетолог выделяет следующие крахмалистые овощи, которые могут повысить уровень сахара:
- Кукуруза
- Зеленый горошек
- Сладкая картошка
- Тыква
- Бананы
Ранее Медикфорум писал о полезных перекусах.
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