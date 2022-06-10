Диетолог Строков: 4 овоща и 1 фрукт, которые вызывают «очень быстрое» повышение уровня сахара в крови

«Все они содержат углеводы, которые расщепляются на глюкозу и используются нашими клетками в качестве топлива. Проблема некоторых крахмалистых продуктов заключается в том, что они могут быстро повышать уровень глюкозы в крови, что может затруднить вам контроль над диабетом».

Кукуруза

Зеленый горошек

Сладкая картошка

Тыква

Бананы