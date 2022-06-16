Рак: четыре типа боли могут указывать на опухоль в кишечнике

«Если урчание и бульканье в животе сопровождается такими симптомами как кровь в стуле, избыток газов, тошнота, диарея, изжога, непреднамеренная потеря веса, боль, – следует обязательно обратиться к врачу».

Рак кишечника отличается высокой выживаемостью в случае ранней диагностики, тогда как выявление болезни на прогрессирующей стадии говорит, что сдерживать ее будет тяжело. Медицинские статистики констатируют, что признаком, указывающим на опухоль, растущую внутри кишечника, могут быть четыре типа болей в животе.По словам исследователей, большинство случаев рака кишечника связаны с образованием полипа внутри толстой кишки, где происходят определенные изменения в клетках внутри слизистой оболочки прохода. Полипы являются новообразованиями, считающимися в основном доброкачественными. Но они также и предраковые, некоторые из таких полипов со временем становятся раковыми опухолями. Это происходит, когда клетки приобретают способность к неконтролируемому росту, образуя опухоли, прорастающие в соседние ткани.Говоря о раннем обнаружении заболевания, врачи советуют не игнорировать изменения в нормальных функциях организма. Например, больные часто сначала жалуются на изменение стула и сопровождающие его боли в области живота. Дискомфорт, обычно описываемый пациентами, включает газовую боль (боль от скопления газов), вздутие живота, ощущение переполнения или спазмы.Иногда пациенты отмечают, что боль в животе иррадиирует в поясницу – это может быть симптомом рака желудка и прямой кишки. Медики дополняют: часто дискомфорт в животе становится более выраженным после еды, когда пища проходит через кишечник.Кроме того, пациенты в некоторых случаях сообщают об отсутствии аппетита, потере веса.Рак толстой кишки также может вызывать эффект бульканья в теле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, влияют или нет негативные эмоции на развитие рака.