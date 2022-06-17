Кардиолог назвал продукт для завтрака, которого следует избегать гипертоникам
Ваша диета может сыграть огромную роль в различных условиях. Здоровый режим может снизить риск возникновения проблем со здоровьем, в то время как определенные продукты могут повысить ваши шансы на появление виновников. Кардиолог Олег Варфоломеев советует избегать сухих завтраков с добавлением сахара, если вы пытаетесь поддерживать уровень артериального давления в пределах нормы. В интервью МедикФорум он дал и другие советы, которые помогут гипертоникам.
Хотя начало дня с быстрого решения в виде хлопьев является популярным для многих, ваше тело может не оценить этот выбор.
«Избегайте хлопьев для завтрака с добавлением сахара или добавляйте дополнительный сахар сверху», — говорит врач-кардиолог.
Это объясняет, что добавление сахара в любимый вариант завтрака может привести к высокому кровяному давлению.
«Продукты с добавлением сахара, как правило, содержат много калорий, но часто имеют очень небольшую питательную ценность или вообще не имеют ее. Дополнительная энергия может заставить вас набрать вес, что может повысить кровяное давление. Это также может привести к диабету. Повышенное кровяное давление и диабет повышают риск сердечных заболеваний и инсульта, особенно если у вас есть и то, и другое одновременно».
Действительно, даже хлопья с низким содержанием сахара могут повысить уровень сахара в крови, потому что они обычно состоят в основном из рафинированных углеводов, и большинство людей потребляют в два-четыре раза больше рекомендуемого размера порции.
Если вы не хотите отказываться от завтрака, рекомендуется отдавать предпочтение фруктам вместо хлопьев.
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