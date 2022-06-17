Кардиолог назвал продукт для завтрака, которого следует избегать гипертоникам

«Избегайте хлопьев для завтрака с добавлением сахара или добавляйте дополнительный сахар сверху», — говорит врач-кардиолог.

«Продукты с добавлением сахара, как правило, содержат много калорий, но часто имеют очень небольшую питательную ценность или вообще не имеют ее. Дополнительная энергия может заставить вас набрать вес, что может повысить кровяное давление. Это также может привести к диабету. Повышенное кровяное давление и диабет повышают риск сердечных заболеваний и инсульта, особенно если у вас есть и то, и другое одновременно».