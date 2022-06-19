Онкология: «булькающий» звук, который сигнализирует о смертельной болезни
Проявления рака широко варьируются и плохо определены, что затрудняет раннюю диагностику. Однако раннее обнаружение болезни дает наилучшие шансы на выживание. Онколог Андрей Воробьев рассказал специально для МедикФорум о необычном симптоме, на который следует обратить внимание.
"Булькающий звук в кишечнике может означать рак толстой кишки, если он сопровождается другими предупредительными признаками. Рак толстой кишки может вызвать бульканье в животе. Если ваше урчание в животе сопровождается следующими симптомами, вам следует немедленно обратиться к врачу".
Также симптомами являются: кровь в стуле, избыток газов, тошноту, рвоту, изжогу и непреднамеренную потерю веса как предупреждающие признаки рака толстой кишки.
Хотя урчание в животе может быть симптомом рака, шумы чаще связаны с чувством голода, поскольку обычно они громче, когда желудок и кишечник пусты.
«Если вы испытываете кишечные шумы одновременно с другими симптомами, такими как вздутие живота, боль в животе, диарея или запор, более вероятно, что урчащие звуки являются результатом СРК, пищевой аллергии, кишечной непроходимости или кишечной инфекции».
Рак толстой кишки возникает, когда злокачественные клетки в кишечнике приобретают способность пролиферировать и размножаться.
Конечным результатом этого является образование опухолей, которые могут продолжать расти в размерах, проникая в соседние ткани. Изменения в работе кишечника являются одними из первых физических проявлений болезни, и они могут сохраняться.
Пациенты нередко замечают ректальное кровотечение или кровь в стуле, что может изменить цвет фекалий.
Ранее Медикфорум писал о полезных свойствах черной смородины.
Оставить комментарий