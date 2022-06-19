Онкология: «булькающий» звук, который сигнализирует о смертельной болезни

"Булькающий звук в кишечнике может означать рак толстой кишки, если он сопровождается другими предупредительными признаками. Рак толстой кишки может вызвать бульканье в животе. Если ваше урчание в животе сопровождается следующими симптомами, вам следует немедленно обратиться к врачу".

«Если вы испытываете кишечные шумы одновременно с другими симптомами, такими как вздутие живота, боль в животе, диарея или запор, более вероятно, что урчащие звуки являются результатом СРК, пищевой аллергии, кишечной непроходимости или кишечной инфекции».