Умеренное потребление пива может снизить риск ухудшения работы мозга в старости - невролог Алехина

«Умеренное потребление пива связано с увеличением плотности костей, сердечно-сосудистыми и иммунологическими преимуществами, а также связано с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами».

«Возможно, наиболее интересно то, что умеренное потребление алкоголя здоровыми взрослыми и пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями защищает от «полной смертности», — добавила Алехина. «Другими словами, риск смерти от всех причин снижается для умеренно пьющих любой алкоголь (включая пиво) по сравнению с трезвенниками или пьяницами».