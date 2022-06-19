Умеренное потребление пива может снизить риск ухудшения работы мозга в старости - невролог Алехина
Деменция возникает в результате накопления токсического белка в головном мозге, что нарушает связь между клетками мозга. Имеются данные о том, что некоторые профилактические меры могут предотвратить накопление токсинов в головном мозге. Один алкогольный напиток, по мнению эксперта, может дать некоторую защиту от болезни.
Невролог Александра Алехина рассказала в интервью МедикФорум, что употребление пива в умеренных количествах может принести некоторую пользу.
«Умеренное потребление пива связано с увеличением плотности костей, сердечно-сосудистыми и иммунологическими преимуществами, а также связано с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами».
Это утверждение подтверждается исследованием 2016 года, в котором оценивалось влияние умеренного потребления пива на риск различных заболеваний. Исследование выявило убедительные данные, свидетельствующие о том, что умеренное потребление пива оказывает ряд полезных эффектов на здоровье.
«Возможно, наиболее интересно то, что умеренное потребление алкоголя здоровыми взрослыми и пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями защищает от «полной смертности», — добавила Алехина. «Другими словами, риск смерти от всех причин снижается для умеренно пьющих любой алкоголь (включая пиво) по сравнению с трезвенниками или пьяницами».
Ученые подробно изучили взаимосвязь между алкоголем и деменцией. Исследование, проведенное среди 3000 немцев в возрасте 75 лет и старше, показало, что у тех, кто выпивал от двух до трех порций алкоголя в день, риск развития слабоумия снижался на целых 60 процентов по сравнению с теми, кто воздерживался.
Ранее Медикфорум писал о пользе черной смородины.
Оставить комментарий