Чистка зубов в определенное время - «значительный» фактор долголетия
Генетика является очевидным определяющим фактором продолжительности жизни. Тем не менее, исследования продолжают проливать свет на поддающиеся изменению факторы риска, которые способствуют долголетию.
Хорошее здоровье полости рта способствует долголетию.
"В последнее десятилетие внимание привлекло влияние гигиены полости рта на общее состояние здоровья и смертность пожилых людей, — говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум. Ученые обнаружили, что чистка зубов перед сном является «значительным» фактором риска долголетия".
Ежедневное использование зубной нити и посещение стоматолога были значительными факторами риска долголетия. Кроме того, если вы никогда не чистите зубы на ночь, риск увеличивается на 20-35 процентов по сравнению с ежедневной чисткой зубов.
"Если вы никогда не пользоваться зубной нитью, риск увеличивается на 30 процентов по сравнению с ежедневным использованием зубной нити".
Отсутствие посещения стоматолога в течение последних 12 месяцев увеличивает риск на 30–50 процентов по сравнению с посещением стоматолога два или более раз.
Смертность также увеличивалась с увеличением количества отсутствующих зубов. У беззубых людей (даже с зубными протезами) риск смерти был на 30% выше, чем у людей с 20+ зубами.
«Правила ухода за полостью рта помогают сохранить естественные, здоровые и функциональные зубы, а также способствуют выживанию пожилых людей», - сказала Андреева комментируя исследование.
Ранее Медикфорум писал о пользе чая с молоком.
Оставить комментарий