Чистка зубов в определенное время - «значительный» фактор долголетия

"В последнее десятилетие внимание привлекло влияние гигиены полости рта на общее состояние здоровья и смертность пожилых людей, — говорит терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум. Ученые обнаружили, что чистка зубов перед сном является «значительным» фактором риска долголетия".

"Если вы никогда не пользоваться зубной нитью, риск увеличивается на 30 процентов по сравнению с ежедневным использованием зубной нити".

«Правила ухода за полостью рта помогают сохранить естественные, здоровые и функциональные зубы, а также способствуют выживанию пожилых людей», - сказала Андреева комментируя исследование.