Высокое давление: врач Захарова назвала напиток, который «заметно» снижает показатели

"Стресс — неотъемлемая часть современной напряженной жизни, и он часто связан с риском высокого кровяного давления", — сказала врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум. "С этим состоянием можно легко справиться, принимая правильные лекарства и меняя образ жизни".

"Исследования показали, что потребление помидоров заметно помогает снизить повышенные значения артериального давления при изменении образа жизни и, при необходимости, при приеме лекарств. Помидоры содержат множество биологически активных компонентов, которые делают их и продукты из них, в том числе томатный сок, полезными для здоровья. Прежде всего, ликопин хорошо известен своей сильной антиоксидантной активностью и ингибированием окисления ЛПНП, что играет ключевую роль в возникновении и развитии атеросклероза".