Высокое давление: врач Захарова назвала напиток, который «заметно» снижает показатели
Эксперт назвал напиток, подтвержденный исследованиями, который может «заметно» снизить ваши высокие показатели давления. Более того, вы можете приготовить его дома.
"Стресс — неотъемлемая часть современной напряженной жизни, и он часто связан с риском высокого кровяного давления", — сказала врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум. "С этим состоянием можно легко справиться, принимая правильные лекарства и меняя образ жизни".
Напиток, который может понизить уровень артериального давления, — это томатный сок.
"Исследования показали, что потребление помидоров заметно помогает снизить повышенные значения артериального давления при изменении образа жизни и, при необходимости, при приеме лекарств. Помидоры содержат множество биологически активных компонентов, которые делают их и продукты из них, в том числе томатный сок, полезными для здоровья. Прежде всего, ликопин хорошо известен своей сильной антиоксидантной активностью и ингибированием окисления ЛПНП, что играет ключевую роль в возникновении и развитии атеросклероза".
Красный овощ также богат калием, снижающим артериальное давление. Калий играет роль в том, сколько жидкости хранится в вашем теле и сколько высвобождается. Проблема возникает, когда ваше тело удерживает воду, из-за чего в крови остается больше жидкости.
Чтобы избавиться от этой лишней жидкости, вам нужен прекрасный баланс натрия и калия. К счастью, употребляя в пищу больше продуктов, богатых этим минералом, вы можете восстановить хрупкий баланс и увидеть снижение уровня артериального давления.
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